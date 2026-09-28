В Балабаново мужчину заставили копать себе могилу

Суд признал жителя Балабаново виновным в разбое и покушении на убийство, рассказали 28 сентября в Следственном комитете.

Преступление случилось в июне 2025 года.

По данным следствия, мужчина вместе с тремя знакомыми заманили незнакомого им человека в лесополосу возле улицы Коммунальной — якобы чтобы вместе выпить. На самом деле они заранее договорились отобрать у него телефон и убить. Злоумышленники напали на мужчину, били его руками, штыковой лопатой и шампуром, а потом заставили копать себе могилу. Пострадавший потерял сознание, и нападавшие решили, что он мёртв. Они забрали телефон и сбежали. Позже мужчина пришёл в себя и обратился за помощью в больницу.

Всех участников нападения взяли под стражу. Суд приговорил одного из них к 9 годам колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшему, который стал инвалидом, 180 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дела остальных соучастников рассматривают отдельно.