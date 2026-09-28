28 сентября родился врач и краевед Юрий Вусович

Что происходило в Калужской области 28 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 28 сентября.

1882 – родился Юрий (по метрической книге Георгий) Александрович Вусович (28(15).09.1882-11.10.1938). Потомственный дворянин, калужский врач и краевед Ю.А.Вусович внес большой вклад в становление и развитие санитарного дела и здравоохранения Калуги. Библиографической редкостью стали книги Ю.А. Вусовича: «Медико-топографическое описание г. Калуги» (1929); «К 100-летию Хлюстинских заведений, 1809-1909» (1909); «Калужский городской водопровод за 50 лет его существования. 1886-1936)» (1937). 22 февраля 1938 года арестован по ложному доносу, 11 октября расстрелян, место гибели неизвестно. Реабилитирован посмертно. В 2020 г. на краеведческой конференции «Калуга в шести веках» был заслушан доклад его правнучки – Дарьи Гехтман, в котором она рассказала о судьбе членов своей семьи.

1943 – указом Президиума ВС СССР Александру Терентьевичу Карпову (1917 – 1944), уроженцу д. Филенева (ныне Ферзиковского района) присвоено звание Героя Советского Союза. К августу 1943 г. А.Т.Карпов произвел 370 боевых вылетов, в 87 воздушных боях сбил лично 16 самолетов противника и 7 – в группе. Вторую медаль «Золотая Звезда» он получил 22.08.1944 г.

1951 – «Молодые врачи

В боровский районный центр прибыли молодые врачи, окончившие Московский государственный медицинский институт. В связи с прибытием специалиста в районной больнице открыт на днях кабинет по лечению болезней уха, горла и носа». (Из публикаций газеты «Знамя»)