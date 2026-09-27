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Двор на ул. Молодежной, 41: цветочное царство Галины Николаевны

И первое место в городском конкурсе «Калуге в цвету».
Татьяна Светлова
27.09, 18:00
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Фото Галины Ильиной.
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Во дворе дома №41 по улице Молодёжной хочется задержаться. Здесь чисто, красиво, зелено.

Сюда приходят гулять из соседних дворов — и остаются до вечера.

А ухаживает за всем этим Галина Николаевна Ильина. 28 сентября ей исполняется 78 лет, но выглядит она прекрасно — наверное, потому что любит цветы и всем помогает. 

Галина Николаевна Ильина — хозяйка цветущего двора.
Галина Николаевна Ильина — хозяйка цветущего двора.

Сажала потихонечку

Дом этот сдали в 2014 году, а Галина Николаевна с мужем переехали сюда в 2015-м.

Раньше жили в Оренбургской области, в городе Орск. Там тоже Галина Николаевна занималась благоустройством двора.

Но двор был проходной — девять подъездов, никаких ограждений, цветы часто срывали.

— В Калуге всё по-другому, — рассказывает она. — У нас территория огорожена, двое ворот.

Сначала возле дома вообще ничего не было посажено, я начала потихонечку: покупала недорогие цветы, просила соседей — может, у кого-то на даче что-то есть.

С 2017 года занимаюсь клумбами,  вот уже почти десять лет.

И я не одна. Есть ещё помощники: семейная пара из 13-й квартиры. У них тоже очень красивые цветники. 

Полив аккуратный

Сейчас во дворе растут розы, крокусы, тюльпаны, гортензии, лаванда, флоксы, ромашки, гладиолусы и другие. Посажены и деревья: туи, каштаны, клёны, ёлки, сосны и даже орех.

— В этом году я на приз за победу в конкурсе купила семь роз и цветные гортензии. У меня их уже пять, некоторые ещё маленькие, — говорит Галина Николаевна.

— За клумбами постоянный уход нужен. А деревья я осенью обрезаю, и они не вверх растут, а становятся пушистые.

Во дворе есть и большие клумбы, и маленькие у подъездов. Недавно сделали ещё одну — перед калиткой за домом, посадили ирисы.

Поливают цветы из шланга — вода подключена из подвала. Но молодые цветы и розы Галина Николаевна старается поливать вручную, из лейки.

— Аккуратненько, чтобы вода на листья не попадала, — объясняет она.

Удобрения покупает, обрабатывает растения от болезней, особенно розы. Использует препарат «Спасатель роз».

— В этом году у меня три розы пропало. Может быть, потому что было дождливое лето.

У нас мало солнца во дворе — рядом дом построили, поэтому тень. А раньше всё хорошо росло и цвело, — вздыхает она. 

Собирают по 500 рублей

Во дворе на Молодежной, 41 есть всё: стоянка, беседка с лавочками и столом, мангал, тротуарные дорожки, футбольное поле, волейбольная площадка, детская площадка, песочница.

Каждый год бордюры окрашивают разными цветами. В этом году - розовый, жёлтый, зелёный. Смотрится ярко.

— Собираем по 500 рублей в год с каждой квартиры на благоустройство. Конечно, не все сдают, бывает 50%, а бывает 80. И потихонечку всё делаем, — рассказывает Галина Николаевна.

Косит траву она сама, вместе с соседями из первого подъезда.

— Управляющей компании доверять нельзя — они всё под корень косят. Поэтому купили триммер. Первый подъезд косит у себя, а я здесь, — объясняет она. 

Молодежь на Молодежной

— Ой, детей у нас много! Я один раз насчитала здесь 54 ребёнка. У нас в основном молодёжь живёт, и к нам во двор ещё приходят из других дворов, — с гордостью говорит Галина Николаевна.

Дети привыкли к порядку и красоте.

— Они даже мусор собирают, спрашивают, чем помочь, что сделать.

В клумбы никогда не зайдут и ничего не сорвут.

И как чуть что не так, звонят в домофон, я выхожу, разбираюсь. Чужие дети, которые приходят во двор, тоже знают, что безобразничать у нас нельзя, — рассказывает Галина Ильина.

Летом здесь все в цвету.
Летом здесь все в цвету.
Беседка во дворе дома №41 на Молодёжной — место, где собираются соседи.
Беседка во дворе дома №41 на Молодёжной — место, где собираются соседи.
Маленькие клумбы есть и у подъездов.
Маленькие клумбы есть и у подъездов.

Активистка с характером

Галина Николаевна раньше работала главным бухгалтером. Хорошо разбирается в цифрах и не боится отстаивать интересы дома.

Как что-то   случается, жители ей звонят, просят помочь, разобраться в ситуации.

— Когда с управляющей компанией работаю, все цифры наизусть помню. Говорю им: «Нет, вот у нас столько-то и вот столько-то». С ними мы, конечно, и ругаемся, и сотрудничаем. Вот в этом году нам покрасили крыльцо в каждом подъезде.

Галина Николаевна с 2015 года входит в совет дома, одно время была старшей по дому. Работает с депутатами, с горуправой, с управляющей компанией.

— У нас было сломано оборудование на детской площадке. Депутат сделал, и спортивную площадку тоже, — делится она.

Что ещё хотелось бы изменить?

— В принципе, у нас всё прекрасно. Единственное, что подвал второго подъезда иногда затапливает. Там грунтовые воды. Дом же стоит на ручьях. И на клумбах ограждения бы ещё сделать. Но там площадь очень большая.

В подъездах тоже чистота и цветы.
В подъездах тоже чистота и цветы.

Берегут красоту

Окна квартиры Галины Николаевны выходят на обе стороны дома.

— Очень красиво во дворе. Я наблюдаю, вижу, что люди хорошо к цветам относятся, — говорит она.

В прошлом году дом занял второе место по благоустройству в конкурсе «Калуга в цвету». В этом — первое место в номинации «Лучшее озеленение и благоустройство дворовой территории в категории от 101 до 200 квартир».

Галина Николаевна признается: хотела бы ещё цветы посадить, но уже некуда — всё засажено.

— А в следующем году будете участвовать в конкурсе?

— Пока не знаю, скорее всего, буду, посмотрю, как я буду себя чувствовать, — отвечает она.

Сейчас ещё тепло, всё зелёное, розы цветут. Галина Николаевна каждый день в цветнике, какие-то цветы уже обрезала, готовит сад к зиме.

ДЖеревья все ухоженные и пушистые.
ДЖеревья все ухоженные и пушистые.

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