Светится даже ночью: как жители преобразили двор на улице Калинина в Калуге
Двор у дома № 12 по улице Калинина теперь знают многие.
Здесь тихо, уютно, много цветов и сказочных персонажей. Недавно этот двор занял первое место в городском конкурсе «Калуга в цвету» в номинации «Лучший цветник, созданный семьёй».
А создала его семья Людмилы Емельяновой.
«У вас есть лес»
Десять лет назад Людмила приехала в Калугу из посёлка Приозерное под Керчью.
Там у неё был большой дом — 120 кв. м и 25 соток земли. А здесь — обычная квартира в 61 кв. м.
— Когда приехала, думала: «Боже, как в скворечнике!» Я привыкла к простору, — смеется она.
С мужем Дмитрием они познакомились в интернете. Он калужанин. И Людмила сразу спросила: «У вас есть лес? Красиво у вас?» Он ответил: «Роща, лес, да, красиво».
— Я лес никогда не видела, - признается Людмила. - В Крыму — поля, море. Хотя в детстве мне снилось, что я иду в белом платье босиком по лесу. И вот прошло время — муж построил мне деревянный дом в лесу. Теперь я там хожу.
Приехав в Калугу, она заметила, что местные жители к лесу привыкли и уже не замечают его красоты. Ей стало немного грустно.
— Люди это не ценят. Тем, кто родился в Калуге, это кажется само собой разумеющимся. А мне было больно, когда я увидела, что роща загрязнена.
С этой любви к природе и началась история двора на Калинина, 12.
Хотелось чистоты
Восемь лет назад Людмила просто взяла и начала белить деревья и красить бордюры во дворе.
— Меня раздражает мусор. Я перфекционист. А во дворе куча всего валялось. И многие на это не обращали внимания.
Потом сделали первые клумбы из старых шин. В них до сих пор растут петуньи. Постепенно появились дубы, ёлочки, грецкий орех — саженец привезли из Крыма.
Сажала вся семья, помогал сосед Дмитрий.
И двор начал меняться. Людмила вспоминает:
— Раньше невозможно было гулять: лопухи, крапива. Всё заросшее.
Сейчас я с управляющей компанией установила хорошие отношения. Если долго не косят, звоню Татьяне Петровне: «Нужно покосить».
Когда мы конкурс выиграли, они нас поздравляли и теперь сразу в первую очередь к нам идут.
У Людмилы трое детей.
Старшей Марии 24 года, она уже замужем. Сыну Валентину 18, он работает и скоро пойдёт в армию. А девятилетняя Полина — главная помощница.
— Вчера спрашивает: «Мама, можно мы с Варей будем красить?» — рассказывает Людмила. — Она всегда рядом. Даже когда маленькая была, мы выходили с ней на прогулку и всегда с пакетом — мусор убирали или я что-то красила, а она цветочки рассматривала.
Помогает и муж Дмитрий — делает всю тяжёлую работу.
— Я попросила его вчера — приехал с работы, после спортзала копал мне ямы под туи (мы их купили на деньги, которые нам дали за победу в конкурсе). Пеньки, лавочки — всё на нём.
Сейчас во дворе цветут пионы, разные сорта георгинов, лаванда, хризантемы, гвоздики, ирисы, хосты, гортензии, бархатцы, молочай, петуньи. Вдоль забора проклёвывается безвременник — осенний крокус.
Есть и розы. Людмиле их дарит муж, а она потом сажает их во дворе — приживаются.
Сейчас розу подарили и за победу в конкурсе. Она дала бутоны, скоро зацветёт.
Каждый год семья покупает цветов на 15 тыс.
— Муж зарабатывает, а я трачу, — шутит Людмила. — Благо, что много цветов люди отдают. В том году женщина принесла целый пакет лилий. Я везде их посадила.
Земля во дворе тяжёлая, с камнями. Чтобы разбить клумбу, сначала пришлось их вытаскивать, потом подсыпать землю.
— И нужно всё постоянно рыхлить, полоть, — показывает клумбу Людмила. — За лето — раз восемь.
В этом году ещё и слизней много. Особенно пострадали от них георгины и бархатцы.
— Я ловушки ставила, но они всё равно всё съедают. Без конца.
Красиво, даже ночью
Как говорит Людмила, она хочет сделать во дворе русскую сказку.
Поэтому здесь поселились Баба-Яга, Леший, грибочки-мухоморчики, гномы, Колобок на цепи…
— Почему на цепи? Потому что воруют. И не дети, что печально. А бабушки, — вздыхает Людмила. — Я очень расстраиваюсь. Когда у нас игрушки висят зимой, они заходят и в сумку их собирают. А я из окна ругаюсь.
В прошлом году осенью одна женщина рвала петунью — уже отцветающую. Зачем? Непонятно. И недавно украли цветок. Вот думаю установить видеокамеры.
Фигурки на зиму она убирает в подвал, а весной обновляет и ставит снова.
— А вообще приходите к нам ночью, — вдруг предлагает Людмила. — У нас деревья, фонтан, лейка, грибочки светятся, факелы мерцают. Это волшебство.
И правда — вечером двор преображается. Светящиеся гирлянды, подсветка, фонарики.
— Я хочу, чтобы даже когда листва опадёт, не было серой мглы. Повешу больше подсветки. Будут и свечи парящие, как в «Гарри Поттере».
Место силы
Двор на Калинина, 12 — это не только про Людмилу и её семью. Постепенно к благоустройству подключились и другие жители.
Скинулись на теннисный стол. Ракетки лежат в подъезде. Играют и дети, и взрослые, приходят даже из других дворов. Знакомятся, общаются.
— Я всегда что-то пеку или в магазин пойдём с детьми, что-то сладенькое возьмём.
Как-то приезжаем с дачи, а к нам из другого двора пришла Настя — её дочка Лиля сюда приходит гулять.
Настя напекла шницелей с грибами, говорит: «Мы вас ждали». Это так приятно, так здорово!
Двор общий на несколько домов. Депутат помог сделать детскую площадку. Жители соседнего дома повесили сетку на футбольные ворота, купили баскетбольное кольцо.
Теперь дети играют в баскетбол, а иногда и взрослые забивают мяч.
В доме напротив живёт бабушка Маша. 10 сентября ей исполнилось 93 года.
— Это моя подруга, — улыбается Людмила. — Я готовлю что-нибудь вкусное — и её угощаю. С праздниками поздравляю.
И она меня всё время поддерживает. Сейчас листва опадает, бабушка Маша говорит: «Ты мне скажи, я тоже выйду, буду работать». Выходит, работает с нами.
Людмила создала чат подъезда и дома. Пишет, зовёт всех на субботники, предлагает что-то сделать.
Вместе с жителями поставили в подъезде новые окна на первом и пятом этажах. Осталось ещё два.
— Всех дёргаю, — смеётся она. — Сейчас предложила почтовые ящики заменить.
Будет новогодняя вечеринка
Зимой во дворе тоже сказка: подсветка, украшенная ёлка, горка.
— Мы с детьми выходим, вешаем игрушки на деревья. И даже в 20-градусный мороз ребятишки здесь играют, с горки на ватрушках катаются.
Горку выходят заливать папы детей, а в прошлом году сосед Серёжа, часов в 10 вечера вёдра с водой носил, хотя детей у него нет.
— Видел, что ребятишки радостные, и горку для них заливал, — рассказывает Людмила.
Накануне Нового года во двор приходят Дед Мороз со Снегурочкой, водят хоровод, устраивают игры и конкурсы.
Жители выносят вкусности. Людмила в прошлом году пекла хворост.
В этом году планирует новогоднюю вечеринку в стиле «Гарри Поттера».
Мечты о книжной избушке
В планах на следующий год — маленький огородик для детей: огурцы, помидоры, тыква.
— Я думаю, детям будет интересно, — делится Людмила.
И есть у неё новая мечта — сделать избушку. Не для детей, а для книг.
— Я заметила: приходят мамочки или бабушки, сидят, читают детям сказки. Мне так приятно! Хочу сделать избушку с поворотным механизмом, со ставнями. Сказала мужу, сделает, я знаю, у него руки золотые. И там будут книги для обмена.
А ещё Людмила хочет подписать деревья, поставить деревянные таблички, чтобы люди знали, где грецкий орех, где дуб.
Она уверена: когда человек счастлив, он и других делает счастливым.
— Я ни на кого не думаю плохо, если кто-то не хочет помогать. У каждого свой запас сил. Чтобы что-то делать, надо быть счастливым. Если человек несчастен, откуда ему силы брать. А несчастных сейчас много.
Но, глядя на этот двор, хочется верить: счастливых людей становится всё больше.
— Мне приятно, если люди будут с добром приходить сюда, отдыхать, пить кофе, — говорит Людмила.
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