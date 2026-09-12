Светится даже ночью: как жители преобразили двор на улице Калинина в Калуге

Как одна семья изменила жизнь соседей.

Фото автора и Людмилы Емельяновой.

Двор у дома № 12 по улице Калинина теперь знают многие.

Здесь тихо, уютно, много цветов и сказочных персонажей. Недавно этот двор занял первое место в городском конкурсе «Калуга в цвету» в номинации «Лучший цветник, созданный семьёй».

А создала его семья Людмилы Емельяновой.

Семья Емельяновых: мама сажает, папа копает, Полина красит. И двор побеждает.

У Людмилы кипит работа.

Она и подъезд цветами украсила.

«У вас есть лес»

Десять лет назад Людмила приехала в Калугу из посёлка Приозерное под Керчью.

Там у неё был большой дом — 120 кв. м и 25 соток земли. А здесь — обычная квартира в 61 кв. м.

— Когда приехала, думала: «Боже, как в скворечнике!» Я привыкла к простору, — смеется она.

С мужем Дмитрием они познакомились в интернете. Он калужанин. И Людмила сразу спросила: «У вас есть лес? Красиво у вас?» Он ответил: «Роща, лес, да, красиво».

— Я лес никогда не видела, - признается Людмила. - В Крыму — поля, море. Хотя в детстве мне снилось, что я иду в белом платье босиком по лесу. И вот прошло время — муж построил мне деревянный дом в лесу. Теперь я там хожу.

Приехав в Калугу, она заметила, что местные жители к лесу привыкли и уже не замечают его красоты. Ей стало немного грустно.

— Люди это не ценят. Тем, кто родился в Калуге, это кажется само собой разумеющимся. А мне было больно, когда я увидела, что роща загрязнена.

С этой любви к природе и началась история двора на Калинина, 12.

Хотелось чистоты

Восемь лет назад Людмила просто взяла и начала белить деревья и красить бордюры во дворе.

— Меня раздражает мусор. Я перфекционист. А во дворе куча всего валялось. И многие на это не обращали внимания.

Потом сделали первые клумбы из старых шин. В них до сих пор растут петуньи. Постепенно появились дубы, ёлочки, грецкий орех — саженец привезли из Крыма.

Сажала вся семья, помогал сосед Дмитрий.

И двор начал меняться. Людмила вспоминает:

— Раньше невозможно было гулять: лопухи, крапива. Всё заросшее.

Сейчас я с управляющей компанией установила хорошие отношения. Если долго не косят, звоню Татьяне Петровне: «Нужно покосить».

Когда мы конкурс выиграли, они нас поздравляли и теперь сразу в первую очередь к нам идут.

На денежный приз за 1 место купили туи и уже посадили во двре.

У Людмилы трое детей.

Старшей Марии 24 года, она уже замужем. Сыну Валентину 18, он работает и скоро пойдёт в армию. А девятилетняя Полина — главная помощница.

— Вчера спрашивает: «Мама, можно мы с Варей будем красить?» — рассказывает Людмила. — Она всегда рядом. Даже когда маленькая была, мы выходили с ней на прогулку и всегда с пакетом — мусор убирали или я что-то красила, а она цветочки рассматривала.

Помогает и муж Дмитрий — делает всю тяжёлую работу.

— Я попросила его вчера — приехал с работы, после спортзала копал мне ямы под туи (мы их купили на деньги, которые нам дали за победу в конкурсе). Пеньки, лавочки — всё на нём.

Сейчас во дворе цветут пионы, разные сорта георгинов, лаванда, хризантемы, гвоздики, ирисы, хосты, гортензии, бархатцы, молочай, петуньи. Вдоль забора проклёвывается безвременник — осенний крокус.

Есть и розы. Людмиле их дарит муж, а она потом сажает их во дворе — приживаются.

Сейчас розу подарили и за победу в конкурсе. Она дала бутоны, скоро зацветёт.

Каждый год семья покупает цветов на 15 тыс.

— Муж зарабатывает, а я трачу, — шутит Людмила. — Благо, что много цветов люди отдают. В том году женщина принесла целый пакет лилий. Я везде их посадила.

Земля во дворе тяжёлая, с камнями. Чтобы разбить клумбу, сначала пришлось их вытаскивать, потом подсыпать землю.

— И нужно всё постоянно рыхлить, полоть, — показывает клумбу Людмила. — За лето — раз восемь.

В этом году ещё и слизней много. Особенно пострадали от них георгины и бархатцы.

— Я ловушки ставила, но они всё равно всё съедают. Без конца.

Еще цветут георгины.

Желтая роза - укаршение цветника.

Фуксия добавляет яркости.

Красиво, даже ночью

Как говорит Людмила, она хочет сделать во дворе русскую сказку.

Поэтому здесь поселились Баба-Яга, Леший, грибочки-мухоморчики, гномы, Колобок на цепи…

Дмитрий, муж Людмилы, посадил колобка на цепь.

— Почему на цепи? Потому что воруют. И не дети, что печально. А бабушки, — вздыхает Людмила. — Я очень расстраиваюсь. Когда у нас игрушки висят зимой, они заходят и в сумку их собирают. А я из окна ругаюсь.

В прошлом году осенью одна женщина рвала петунью — уже отцветающую. Зачем? Непонятно. И недавно украли цветок. Вот думаю установить видеокамеры.

Фигурки на зиму она убирает в подвал, а весной обновляет и ставит снова.

— А вообще приходите к нам ночью, — вдруг предлагает Людмила. — У нас деревья, фонтан, лейка, грибочки светятся, факелы мерцают. Это волшебство.

И правда — вечером двор преображается. Светящиеся гирлянды, подсветка, фонарики.

— Я хочу, чтобы даже когда листва опадёт, не было серой мглы. Повешу больше подсветки. Будут и свечи парящие, как в «Гарри Поттере».

В пруду живет настоящая рыбка.

Место силы

Двор на Калинина, 12 — это не только про Людмилу и её семью. Постепенно к благоустройству подключились и другие жители.

Скинулись на теннисный стол. Ракетки лежат в подъезде. Играют и дети, и взрослые, приходят даже из других дворов. Знакомятся, общаются.

— Я всегда что-то пеку или в магазин пойдём с детьми, что-то сладенькое возьмём.

Как-то приезжаем с дачи, а к нам из другого двора пришла Настя — её дочка Лиля сюда приходит гулять.

Настя напекла шницелей с грибами, говорит: «Мы вас ждали». Это так приятно, так здорово!

Субботники здесь проходят весело. Людмила попросила депутат выделить деньги на пиццу. И устроила маленький праздник во дворе.

Двор общий на несколько домов. Депутат помог сделать детскую площадку. Жители соседнего дома повесили сетку на футбольные ворота, купили баскетбольное кольцо.

Теперь дети играют в баскетбол, а иногда и взрослые забивают мяч.

В доме напротив живёт бабушка Маша. 10 сентября ей исполнилось 93 года.

— Это моя подруга, — улыбается Людмила. — Я готовлю что-нибудь вкусное — и её угощаю. С праздниками поздравляю.

И она меня всё время поддерживает. Сейчас листва опадает, бабушка Маша говорит: «Ты мне скажи, я тоже выйду, буду работать». Выходит, работает с нами.

Бабушка Маша спешит на помощь.

Людмила создала чат подъезда и дома. Пишет, зовёт всех на субботники, предлагает что-то сделать.

Вместе с жителями поставили в подъезде новые окна на первом и пятом этажах. Осталось ещё два.

— Всех дёргаю, — смеётся она. — Сейчас предложила почтовые ящики заменить.

Будет новогодняя вечеринка

Зимой во дворе тоже сказка: подсветка, украшенная ёлка, горка.

— Мы с детьми выходим, вешаем игрушки на деревья. И даже в 20-градусный мороз ребятишки здесь играют, с горки на ватрушках катаются.

Горку выходят заливать папы детей, а в прошлом году сосед Серёжа, часов в 10 вечера вёдра с водой носил, хотя детей у него нет.

— Видел, что ребятишки радостные, и горку для них заливал, — рассказывает Людмила.

Накануне Нового года во двор приходят Дед Мороз со Снегурочкой, водят хоровод, устраивают игры и конкурсы.

Жители выносят вкусности. Людмила в прошлом году пекла хворост.

В этом году планирует новогоднюю вечеринку в стиле «Гарри Поттера».

Мечты о книжной избушке

В планах на следующий год — маленький огородик для детей: огурцы, помидоры, тыква.

— Я думаю, детям будет интересно, — делится Людмила.

И есть у неё новая мечта — сделать избушку. Не для детей, а для книг.

— Я заметила: приходят мамочки или бабушки, сидят, читают детям сказки. Мне так приятно! Хочу сделать избушку с поворотным механизмом, со ставнями. Сказала мужу, сделает, я знаю, у него руки золотые. И там будут книги для обмена.

А ещё Людмила хочет подписать деревья, поставить деревянные таблички, чтобы люди знали, где грецкий орех, где дуб.

Она уверена: когда человек счастлив, он и других делает счастливым.

— Я ни на кого не думаю плохо, если кто-то не хочет помогать. У каждого свой запас сил. Чтобы что-то делать, надо быть счастливым. Если человек несчастен, откуда ему силы брать. А несчастных сейчас много.

Но, глядя на этот двор, хочется верить: счастливых людей становится всё больше.

— Мне приятно, если люди будут с добром приходить сюда, отдыхать, пить кофе, — говорит Людмила.