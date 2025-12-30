Ярмарки краски: в историческом центре Калуги устроили настоящий базар

С каждым декабрём Калуга всё больше становится похожа на старинную рождественскую открытку: хруст снега под ногами, запах корицы и глинтвейна, мерцание гирлянд.

Но в этом году Старый торг засиял особенно ярко — рождественская ярмарка здесь стала событием не только для горожан, но и для гостей из соседних регионов.

Мы побывали в самом сердце праздника, чтобы понять, чем калужская ярмарка отличается от московских, питерских и тульских, и стоит ли сюда ехать за настоящим новогодним настроением.

Город в огнях: атмосфера и декор

На Старом торге теперь кипит жизнь — от детского смеха до ароматов горячего шоколада. Калуга встречает Рождество, как большая семья: с душой, вкусом и открытым сердцем.

Стоит лишь выйти из-за угла, и Старый торг вспыхивает перед глазами, словно сцена рождественского спектакля. В воздухе витает запах хвои, пряников и карамели, над площадью звенит музыка.

Главная ёлка — высоченная, с золотыми шарами и лентами, будто взятая с кадра старого фильма. Повсюду деревянные шале — аккуратные, с теплыми огнями, как игрушечные домики.

Если в Москве на Манежной площади всё блестит глянцево, по-столичному выверенно, то Калуга идёт по другому пути — тёплая ламповая душевность. Здесь всё немного камернее, ближе к человеку. Люди не просто гуляют — здороваются, улыбаются, обмениваются поздравлениями, будто давно знакомы.

Гастрономический калейдоскоп

Если в прошлых годах гастрозона рождественской ярмарки в Калуге вызывала лёгкое разочарование — скромные выбор и очереди за глинтвейном, то в этом сезоне всё иначе.

На Старом торге развернулся настоящий фестиваль вкуса: здесь можно найти и уютную кофейню, и сытный паб, и модный фудкорнер с авторской подачей.

Кулинарная карта ярмарки на Старом торге получилась насыщенной, хотя и не без шероховатостей.

Средний чек — от 500 до 800 рублей: порция горячего или напиток с десертом. Цены для региональной ярмарки на мой взгляд адекватные, хотя от некоторых посетители морщатся.

Зато качество приятно удивляет — большинство позиций готовят прямо при тебе, аромат свежего теста и дым костра заполняют пространство.

Тем не менее, гастрономическая концепция пока выглядит не до конца выстроенной. Не хватает локальной идентичности — калужской кухни, как явления.

Почему бы не предложить, скажем, фирменные «калужские щи» или блюда по старинным рецептам губернии?

В Москве и Туле давно научились превращать гастрономию в часть культурного кода, а в Калуге пока всё сводится к универсальному уличному фастфуду с новогодним декором.

Впрочем, гурманы могли бы пожелать чуть большей оригинальности. Но всё впереди: фестиваль живёт и развивается.

Логистический квест

Пожалуй, главной жертвой рождественской сказки стала транспортная логистика.

Ради ярмарки перекрыли несколько важных дорожных зон. И если в выходные это создаёт пешеходный рай, то в будни — настоящий автомобильный апокалипсис.

Пробки, плотные потоки машин, а парковка превращается в квест: место можно найти только на удалении, после чего идёшь к ярмарке 10–15 минут по скользким улицам.

Кроме того, на территории самой Рождественской ярмарки практически невозможно передвигаться. Последствия снегопада убирают очень медленно, в связи с этим — большие сугробы и засыпанные дорожки.

Однако здесь нет ощущения постановочной «картинки для туриста». Всё живое, тёплое, домашнее. Может, именно в этом и заключается настоящее рождественское чудо — когда на праздник не просто смотришь, а чувствуешь его.

Люди возвращаются сюда не только за едой или сувенирами, но за ощущением сопричастности. На ярмарке можно просто стоять у ёлки с чашкой какао и чувствовать — праздник вокруг настоящий.

Между волшебством и реализмом

Рождественская ярмарка в Калуге производит сильное впечатление, но за ярким фасадом скрывается ряд проблем, о которых стоит говорить честно. Ярмарка на Старом торге — это, без сомнения, шаг вперёд для Калуги. Но если смотреть честно, без розовых очков, не всё идеально.

Безусловно, главное достоинство — атмосфера. Всё выглядит искренне, уютно и почти «ручной работы». Это редкий случай, когда не чувствуешь, что на празднике пытаются заработать каждую копейку.

Музыка подобрана со вкусом, программы для детей — разнообразные, артисты улыбаются не на камеру, а по-настоящему. Это «плюс» с большой буквы.

Но стоит отойти от ёлки и взглянуть шире — и картинка становится менее праздничной.

Организация не всегда справляется с наплывом людей. В часы пик площадь переполнена, очереди в корнерах достигают 40 минут, а мест для отдыха мало.

Если пришёл с детьми — найти свободный столик трудно.

Именно это заставляет людей снова и снова приходить на Старый торг, несмотря на мороз, очереди и отсутствие хорошей парковки.

Некоторые посетители жалуются на неудобное расположение торговых точек — приходится лавировать между очередями и детскими колясками. Цветовая гамма оформления в этом году кажется немного хаотичной.

Рождественская ярмарка на Старом торге — это не просто зимнее мероприятие, а настоящее городское чудо. Да, калужской ярмарке не хватает масштаба Москвы, изысканности Петербурга и ремесленной глубины Тулы, но есть кое что свое — душа и честность.

Здесь не гламур Москвы и не камерность Питера, а честное, немного провинциальное, но искреннее желание подарить праздник.

Резюмируя сказанное, всё же, даже с огрехами, Калуга делает важный шаг — создаёт свою зимнюю идентичность.