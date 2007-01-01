В Калуге назвали лидера народного голосования по объектам благоустройства

Театральная улица пока лидирует в народном голосовании за благоустройство общественных территорий Калуги. По данным на понедельник, за неё проголосовали более 10 тысяч человек из 14 237 участников опроса. Об этом сообщил первый заместитель главы города Василий Полежаев.

На втором месте пока находится Алешкин пруд в деревне Верховой — его поддержали 1 353 человека. Остальные пять предложенных территорий набрали менее 700 голосов каждая.

Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Победитель определит, какая именно территория будет обновлена в 2027 году за счёт федеральных средств.