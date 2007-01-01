В Калуге сбили двоих детей, которые ехали на электросамокате по переходу
В Калуге сбили двоих детей, которые ехали на электросамокате по переходу

Дмитрий Ивьев
27.04, 10:08
Инцидент произошёл на прошлой неделе на пересечении улиц Воскресенской и Первомайской, сообщили в полиции.

Дети 12 и 13 лет вдвоем ехали на арендном самокате по пешеходному переходу и попали под колеса «Киа», который поворачивал с Воскресенской направо на Кутузова.

Сейчас проводится проверка. Делом занялась инспекция по делам несовершеннолетних. Родителям детей грозит штраф по административной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию».

