В Калуге сбили двоих детей, которые ехали на электросамокате по переходу

Инцидент произошёл на прошлой неделе на пересечении улиц Воскресенской и Первомайской, сообщили в полиции.

Дети 12 и 13 лет вдвоем ехали на арендном самокате по пешеходному переходу и попали под колеса «Киа», который поворачивал с Воскресенской направо на Кутузова.

Сейчас проводится проверка. Делом занялась инспекция по делам несовершеннолетних. Родителям детей грозит штраф по административной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию».