Калужский Воскресенский переулок воссоздали в «Майнкрафт»
Корпус КГУ и соседние дома построила в популярной игре студентка Аполлинария Алексеенко. Скриншоты она выложила на своей странице в ВК.
Создавать Воскресенский переулок в игре она начала ещё в 2023 году.
- Я не архитектор, не строитель и не инженер, поэтому каюсь - накосячила местами с планировкой, да и в «Майнкрафте» довольно сложно всё воссоздать 1 к 1, - пояснила девушка. - Планировка и интерьер остальных зданий - тоже чисто моя фантазия.
Любители «Майнкрафта» могут скачать карту с калужской улицей здесь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь