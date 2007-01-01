Калужский Воскресенский переулок воссоздали в «Майнкрафт»
Калужский Воскресенский переулок воссоздали в «Майнкрафт»

Дмитрий Ивьев
14.05, 09:17
Корпус КГУ и соседние дома построила в популярной игре студентка Аполлинария Алексеенко. Скриншоты она выложила на своей странице в ВК.

Создавать Воскресенский переулок в игре она начала ещё в 2023 году.

- Я не архитектор, не строитель и не инженер, поэтому каюсь - накосячила местами с планировкой, да и в «Майнкрафте» довольно сложно всё воссоздать 1 к 1, - пояснила девушка. - Планировка и интерьер остальных зданий - тоже чисто моя фантазия.

Любители «Майнкрафта» могут скачать карту с калужской улицей здесь.

