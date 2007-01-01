В посёлке Пятовский размыло двор после дождя

В понедельник, 27 апреля, жительница посёлка Пятовский Дзержинского района Калужской области сообщила о проблеме с дорогой во дворе дома.

По её словам, возле дома №2 на улице Ленина размыло двор после дождя.

— Вот такой двор теперь, - пишет женщина. - К кому обращаться? Невозможно выйти из подъезда.

— На прошлой неделе заменили трубу отопления, после траншею засыпали, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - После усадки грунта, при наступлении благоприятных погодных условий, на этой территории проведут разравнивание и подсыпку.