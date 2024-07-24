“День города Калуги: Спасите наши уши”

Торжества по поводу дня рождения областного центра на Театральной площади отличались жуткой какофонией и отсутствием какой-либо свежей идеи.

Объявленный как семейный праздник, он прошел по давным-давно известному сценарию.

На улице Театральной, в чаду шашлычного дыма торговцы шустро продавали простыни и пододеяльники, посуду и сувениры. Рядом можно было прикупить и продукты, если, конечно, не жаль было переплатить за антураж ярмарки.

Наш корреспондент посетил площадь и улицу Театральную, где были заявлены основные торжества, посвященные Дню города Калуги, и остался не в восторге от увиденного и услышанного.

Добро пожаловать или…

К началу заявленного праздника площадь перед драмтеатром не была пустой. Однако и столпотворением здесь не пахло.

Перед сценой толпились, укрываясь в тени около сотни-другой самых заядлых любителей городских торжеств.

Ведущий изо всех сил пытался их развеселить и, как говорится, раскачать. Призыв обнять соседа не принес желаемого результата. Действительно, как-то неловко на жаре обниматься с потным незнакомым человеком.

Наконец, в полдень началось основное действо.

Реально, отличить День города 2025 от Дня города любого из последних лет очень сложно. Выход городского головы, награждение победителей или лучших семей, танцевально-вокальные номера. Вот и вся любовь.

В общем, так и ждешь, что вот-вот появится на сцене товарищ Дынин и произнесет свое эпохальное: «Тут зрители аплодируют, аплодируют… кончили аплодировать!»

Вообще, конечно, как известно стабильность – признак мастерства, но право, уже хочется на Дне города увидеть что-то кроме пропылесосенных костюмов и столиков с неизменным пластилином и бумажками для рисования.

Не спас праздник и приглашенный уличный оркестр Tinto brass band.

Играли ребята неплохо, но завести немногочисленных стоящих на площади калужан им не удалось.

Изо всех сил старались и актеры Калужского театра кукол. Наверное, это было самое живое и любопытное место праздника.

Одеяло-обнимашка моментально снимало весь скопившийся негатив от увиденного.

Адская какофония

Качество сегодняшней звуковой аппаратуры находится на самом высоком и громком уровне. Это было продемонстрировано на Театральной улице в минувшую субботу.

Стоя на перекрестке с улицей Кирова, невольно хотелось заткнуть уши.

Посудите сами, с одной стороны – со цены у театра бухает басами одна мелодия, а с другой – на улице Театральной - учащиеся ДШИ № 2 отчаянно пытаются перепеть своих коллег с порожек драмтеатра.

И дополняет эту какофонию третья мелодия, которая зачем-то громыхает из развешенных на столбах динамиков.

Все это вместе превращалось в чарующее месиво звукового апокалипсиса.

Хотелось побыстрее пройти мимо этого акустического ада.

Кабачный репертуар

Если уж мы начали разговор про певческую составляющую торжества, то нельзя не упомянуть огромное количество набивших оскомину перепевов старых, в том числе советских песен.

Быть может где-нибудь в ресторане, под салатик оливье и селедку под шубой «Опять от меня сбежала последняя электричка» и вызовет слезу приятной ностальгии, но на концерте, посвященном Дню города это, простите, смотрелось и слышалось пошло.

Понятно, что сегодня очень непростое время, отчаянно веселиться совесть не позволяет, но почему мы убогость и серость принимаем за единственно возможный альтернативный вариант разухабистого?

Вынуждены констатировать: уютный семейный праздник нынче превратился мероприятие для галочки.

А оно нам надо?