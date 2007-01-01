28 апреля умер калужский композитор Иван Билибин

Что происходило в Калужской области 28 апреля в разные годы.

Сегодня – 28 апреля.

1813 – скончался граф (1811), светлейший князь (1812) Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (5(16).09.1745 – 16(28).1813) - русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал - фельдмаршал из рода Голенищевых – Кутузовых. Он был участником русско-турецких войн, под его руководством в Отечественной войне 1812 г. сначала была спасена русская армия, а затем ей была одержана победа. Ученик и соратник Александра Суворова.

1854 – в должность калужского гражданского губернатора вступил Петр Алексеевич Булгаков (1810 -1883), действительный статский советник, статский секретарь. Занимал эту должность до 7.04.1856 г. Отличительной чертой деятельности губернатора была стремительность, быстрота, нетерпеливость. Для исправления дел в губернаторском правлении он приказал начинать службу в 8.00 и заниматься до 14.00. В 16.00 снова являться и сидеть до полуночи. При этом, чтобы работники не выбегали во двор курить и не отлынивали от работы к дверям канцелярии приказал приставить военных с ружьями, которые сопровождали чиновников даже в известных экстренных случаях.

1892 – в Тифлисе умер Иван Иванович Билибин (1818 – 1892), композитор, скрипач. Родился 27 (15) июня 1818 года в Калуге, в семье калужского купца. Служил скрипачом в оркестре Петербургской оперы (1841-1845), в Большом театре Москвы (1845-1852).

1974 – основана Козельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.