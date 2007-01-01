Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
28 апреля умер калужский композитор Иван Билибин
Новость дня Общество

28 апреля умер калужский композитор Иван Билибин

Что происходило в Калужской области 28 апреля в разные годы.
28.04, 05:00
2 5658
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 28 апреля.

1813 – скончался граф (1811), светлейший князь (1812)  Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (5(16).09.1745 – 16(28).1813) - русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал - фельдмаршал из  рода Голенищевых – Кутузовых. Он был участником русско-турецких войн, под его руководством  в Отечественной войне 1812 г. сначала была спасена русская армия, а затем ей была одержана победа. Ученик и соратник Александра Суворова.

1854 – в должность калужского гражданского губернатора вступил Петр Алексеевич Булгаков (1810 -1883), действительный статский советник, статский секретарь. Занимал эту должность до 7.04.1856 г. Отличительной чертой деятельности губернатора была стремительность, быстрота, нетерпеливость. Для исправления дел в губернаторском правлении он приказал начинать службу в 8.00 и заниматься до 14.00. В 16.00 снова являться и сидеть до полуночи. При этом, чтобы работники не выбегали во двор курить и не отлынивали от работы к дверям канцелярии приказал приставить военных с ружьями, которые сопровождали чиновников даже в известных экстренных случаях.

1892 – в Тифлисе умер Иван Иванович Билибин (1818 – 1892), композитор, скрипач. Родился 27 (15) июня 1818 года в Калуге, в семье калужского купца. Служил скрипачом в оркестре Петербургской оперы (1841-1845), в Большом театре Москвы (1845-1852).

1974 – основана Козельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
6 оценили
0%
0%
83%
0%
0%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFoczZKbTg5RURqTlA2cFAwS3VQdnc9PSIsInZhbHVlIjoiS1dtcFFUUVFINlJLaTdSaW1sdzBKaTRsMitVa01tZHI2QkIrZE9CSzIrMVRZYTZJL01aQTBUajFkRUg5MklXQW5GL1ZoM0J4dm1vYWUxUEJBNmZmZlFRQ09kbW9QNDBmU3drWURaWnQ4d3JGWHFZbG5XRzNCbVNYSEJ3cEFEZTQ3eXV0TGdzZHNDSkJsaG4zcFFTaXhpUDdpeDJWVXp1VmUwWTBlU3VnaThXK2VZZmhWZTRaYTdFZFg3YnVDS2RKbGtYcmQ4NktkWjhsMXdMREl6Uko0WUNFazBOWHJHREdFZjBJZnF5Wk1KOC9ONjVLQkFEalk1QW5PbFduR0cvRjUxSWs3Y0ZDeWRuNzhwZHJmVDdpQ1pXMFlFbThvdk85eGw2Ti8rVDVFQTNVL1JIT1cwUHdWRW1OQytFek9hSzJmQjRyK2toZVZQd0g5VFVHeVpVVElPMVp6Y280ZThJdGhsN0gybytEekUzcTRlSVVxWE53b3RsKzF3K1BNaXlYVEdPb2ZtNkJJQzVkd0RRa0Q3RmVaZVNwaVZETjFGMlB6VU1VWWRkVlViSnlRNWJLd3BUeDV4RzJYYnBxZ1YrRyIsIm1hYyI6Ijc3Mjk4YjJkZjRmNDk3NGY2Njg0ZmZmZjU3Y2QwZmI0NTk5OWZiOWI1MTdjNjViMmUzOTUxMmMwMjZkNmRmZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJPeFk4alk1dTBXRDEvQlJJZlIzamc9PSIsInZhbHVlIjoibHFTVTFkUlREL25DdGpHbzMyOERhRThCTWxZcnQrcUJvQjMyU0hMbmUzOVdxUmxaLzVscDBnYlh6ODEwQks0R05hWDNJTytVWFJqM2luSHFDcXlPYUlvRWVkaEJ4V1I5SlpaQVFjY096OUxIeFFHVVdTK2NiM3dack9DTDNYNUdhS0xGcXZVWDBTTk5qUDFkMUVONFRFSjh0TENjUVJXYllObllpeEtFOERmMWUyQXE1YVlrQUdqbE8xNWliamRvcHVaL1FWRDNQZXlPTGNTMCtvMVduVUtRcWtQdzZtcUxpSHRMUVhzS05ybTlhQXY1bUxXWEJiTEUraC9odS9FcFhqeHNvZmdwQzlsRHFiN1YyR3NjV1F5VUtTQlYyVHZQWFczbDBNbHphZGhvQVFNUjVYVFVzc3hWZmUzaFkxaWN6YktZczgwU2lka3Z4WldvRDBRTldiMkRWdDBGTVJGTkMvRW1HUmRUZVRlNmxkY0d6eWRNV052bG9jNlB1R2szSitPRXZCYWhzT2N6bjRQelBhdkx0OURyQ1V3dC8rWTdza08zZ1pRQ0c0UVRiOFRhMDlyK0xFQ0RkSjU2aWk2b2hhWko1cmZXemdHRDI5UlFPS3JEMGtOMnltd1dpWnNRaTNBWlRDejZKVmVHMnRvVXhoVXNoUmpkQzZOMlBjN21kYzlzc1NSUTM0NVRjMUliZTZkVzQ4NHpFNDUxbEpnZ0xvVWhGa3ptczd3WGpvSjU3emhuZ1UzWVJzRzBXQXpVSE0rL20wVkdsTW0zNTNWanl6eXhXMndjS2lMK3oxdWU5UVFvcUFlUmh2RmRRUkhxTGZHUVRvOGloWWFNYmZjQyIsIm1hYyI6IjQ3YzQxNzE1MjJmZWYwNDk4NjRlNjJkYzI5MTNlMzMxNTA1MWM5ZWQ2NTIzNzU2M2JjOTkzNzBiMmZhNjEwODEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+