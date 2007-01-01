Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калужской области расписание поездов изменится на майских праздниках
В Калужской области расписание поездов изменится на майских праздниках

Дмитрий Ивьев
27.04, 16:01
0 590
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ближайшие две недели пассажирам стоит уточнять точное время отправления и прибытия поезда. Из-за праздников расписание изменится, рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании.

30 апреля и 8 мая электрички между Калугой и Москвой поедут по расписанию пятницы,1, 2, 9, 10 мая — по расписанию субботы, 3, 11 мая — по расписанию воскресенья, 4, 12 мая — по расписанию понедельника. 

2 и 9 мая назначены дополнительные поезда №7007/7008 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 и №7023/7024 Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал). Последний поедет также 30 апреля.

Кроме того, 30 апреля и 8 мая вместо экспресса без указания мест №7191 Москва — Малоярославец будет назначен фирменный экспресс №7093 Москва — Калуга-1 отправлением 20:35.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+