В Калужской области расписание поездов изменится на майских праздниках

В ближайшие две недели пассажирам стоит уточнять точное время отправления и прибытия поезда. Из-за праздников расписание изменится, рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании.

30 апреля и 8 мая электрички между Калугой и Москвой поедут по расписанию пятницы,1, 2, 9, 10 мая — по расписанию субботы, 3, 11 мая — по расписанию воскресенья, 4, 12 мая — по расписанию понедельника.

2 и 9 мая назначены дополнительные поезда №7007/7008 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 и №7023/7024 Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал). Последний поедет также 30 апреля.

Кроме того, 30 апреля и 8 мая вместо экспресса без указания мест №7191 Москва — Малоярославец будет назначен фирменный экспресс №7093 Москва — Калуга-1 отправлением 20:35.