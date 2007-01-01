Новая схема мошенников: что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Фото сгенерировано нейросетью.

В понедельник, 27 апреля, Галактион Кучава, эксперт платформы «Мошеловка», которая противодействует мошенничествам, рассказал, что в последнее время в России участились случаи, когда на счета граждан поступают крупные суммы, а потом через мессенджеры их просят вернуть, так как это якобы ошибочный перевод.

Это – мошенническая схема, цель которой использовать добропорядочного гражданина в качестве дроппера. Деньги, поступают на счет от жертв мошенника и, если человек поддастся на обман, поверит в то, что это «ошибочный перевод», и переведет их туда, куда скажет незнакомец, то автоматически станет участником преступной схемы.

Как калужанам этого избежать нам рассказал начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Калужской области Казбек Зангионов:

- Такие случаи, действительно, есть, не сказать, что они являются системными, но периодически такой способ финансовых операций мошенники применяют. Последствия негативные могут быть двух видов.

Первое - если банковские алгоритмы распознают карту посредника, как дропа, то все его счета могут оказаться заблокированными, разблокировать их не самая простая задача.

И второе это возможное попадание в прицел потенциальных злоумышленников занимающихся неправомерным оборотом средств платежа. К уголовной ответственности вряд ли привлекут, но объясняться придётся.

При поступлении таких денег лучше всего никому их не переводить без сопровождения правоохранителей, сразу обратиться в банк в интернет приёмную МВД, чтобы закрепить юридически свои благие намерения.

Также в случае поступления на ваш счет крупной суммы от незнакомца и попыток уговорит вас вернуть их обратно, эксперты советуют положить трубку и любым доступным способом связаться с банком и сообщить о данной ситуации.

Но ни в коем случае нельзя ни самостоятельно переводить эти деньги кому бы то ни было, ни обналичивать их.