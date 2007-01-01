Главная Новости Общество 29 апреля остановлен реактор Обнинской АЭС
29 апреля остановлен реактор Обнинской АЭС

Что происходило в Калужской области 29 апреля в разные годы.
29.04, 05:00
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 29 апреля.

1901 Савинов Михаил Семенович заступал место городского Головы (с 29.04 по 1.09.1901 г.).

1911 – первая группа детей рабочих Москвы уезжала в Калужскую губернию в первую трудовую колонию "Бодрая жизнь". В октябре этого же года колония была основана талантливым педагогом Станиславом Теофиловичем Шацким (1878 – 1934) на земле и дарственные деньги благотворительницы Маргариты Кирилловны Морозовой (Мамонтовой) (1873 – 1958), дочери знаменитого русского мецената. С 1934 года колония стала школой-десятилеткой имени Станислава Шацкого. По имени этой колонии долгое время называлась местность, где впоследствии вырос город Обнинск.

2002 – остановлен атомный реактор Обнинской АЭС. Первая в мире атомная станция работала около 48 лет, она еще долго будет служить науке, отрабатывая технологии вывода из эксплуатации реакторов первого поколения. Здесь работает Музей атомной энергетики.

eyJpdiI6Ik9XVU91clovM29OK1YxUWRmL1Fxdmc9PSIsInZhbHVlIjoiSldoNnJvdGVPeUtKRi9uWmdwK1AxcWhDTTkxcmo1UHAzZ25MeVQrRlBBR0xTcmpQRmUycDBXVGlHelBtOEphQkNOaDJuU0N5UmdGSmpJZlBlS1lDbHFZTEErOTFwUUNoSXgvYXdGRjJuNnFVRmFJcGJoS0w3VFZVbmFzcFdzSE5teWp5YmNRd3BjaHdPM1doRGZ0UUM5ZGNnNW80eWF3N1Y1SXlKTTAxWjlvRjBXbG1KK2RHb2RxNW5PdXVvbHdnSWlxQzd3Ty9xbFQzei9vb29XM2w2Y2UxMnpDZ1djR1NLaHpPSnJvRVFpRUxSbktzdmpERXRXSTdpcU5VellxR2UyNUVjTmw3dWYvWDArU1IrZ2w3SDN4SzRZMEpqZmxWczlEVzlSblVoQ0tnTGtJTHBnMUZ2NWEvYW5Kc2lGVTNoSmVvQ1JVU1Z4SndkMW1adndSQUtoMkRBM291a2l4aG93TDExRDYweFkybktzRm5HMElLbHk2R1gySHlvUWt4ck5jbEh6WkJpSU82bmNkM1hpS291bUR1TkZhWjR4aXdpTTIyREdockVzOHk0aXFFYnA5aVE3SFRuNTdYRmpDRCIsIm1hYyI6ImU4MjZiNDlmNTZmMmU4NGQ5ZjdkOWQ2NzY0YjFjZDI3ZTNlZGVmNjhmMjJjM2M3NzMwNDZiNzMwZWYxMjk0NzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlHK2hwdUtmaURtcTdadHpydDhpaFE9PSIsInZhbHVlIjoiSXBtb20rOS9xM3JBL0NaaHBQaDRxTTFkVXpFTTVURXErVHNVeitvNXZjdHZkR091eUNLZXpHTndhc3Q2elNCTVhpa3NYR29ybGY4eGlleGpRZEdtUVpob3lqRm5pY2lSbnFzLzl5RDkxOW0vWUh4QzFqZ3ZGclVIRXNRWjY5emVZVUc5NC9DcUtaK3FSaUkwMFAzTzBRaU84QW5oTEFTTWlGYXlNdllySm95OHVKcnVvNHVZaHVGVkRTRTNibzE0eEoySTcxNFAzWUcxVEI4S2h5b2o5SlVRWlI4dURxcGlQMEI5V21sdHNIMjMzRm1JSXpwUFhYZ09KV2phV0pwV2xlM2Q5RVV3dkVkSDgwV0FpQ045U1h0MEp6VVZGNlBHRTI0U2d0d3kxdGJ5RExVdGdodnJ4L2luUXhBSjRNaHl3MUdWZGo5MlVEdHExL05iRTdKQStrcm9DTlA4NmgxWTFTZ3F4WGxxZnc3NkM5YUE1S3ZZL1RZNWN6cm9PNWdPeEYxWlc1OXY5enV1SzZtek9lZEd6QkQvN1VEUGRjZk1WYVJjcTV6STNkRG4vSER0bkpmNFNzVFNUTXNXRGZlWUR5NlpPK25FMjk1K3Q2cGozSFJjVkhjS2kwenhtOGpXODFDelQyVFRoZmtxV1ZRb3pwN1BXcXYvaDVmc0hrQnFIQmRQL2M0MGJxbUZSZllxLzJRYzRHZkZYZ0psYVlZUlZhZDl6WVpDUlZ4Qjl4MVNWdTc2M2dJUUVRajRxaW5YU1lZT2FtOEU4ZUEwdFBaZ0dUNGw4Q3d0TGNyVEFaeVEwNTZRckFrcUhabzk3dzA5eFJKMjJXRS9PV1pIZDJDdSIsIm1hYyI6IjZiMmVhNDlmY2FhZGFmNjE5MDFlODU2YmFjNDUwYzEwMzdkYjVhOWFlNmRiM2FhYjMzYzMzNWM0ODM2NzY4YTciLCJ0YWciOiIifQ==
