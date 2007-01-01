29 апреля остановлен реактор Обнинской АЭС

Что происходило в Калужской области 29 апреля в разные годы.

Сегодня – 29 апреля.

1901 – Савинов Михаил Семенович заступал место городского Головы (с 29.04 по 1.09.1901 г.).

1911 – первая группа детей рабочих Москвы уезжала в Калужскую губернию в первую трудовую колонию "Бодрая жизнь". В октябре этого же года колония была основана талантливым педагогом Станиславом Теофиловичем Шацким (1878 – 1934) на земле и дарственные деньги благотворительницы Маргариты Кирилловны Морозовой (Мамонтовой) (1873 – 1958), дочери знаменитого русского мецената. С 1934 года колония стала школой-десятилеткой имени Станислава Шацкого. По имени этой колонии долгое время называлась местность, где впоследствии вырос город Обнинск.

2002 – остановлен атомный реактор Обнинской АЭС. Первая в мире атомная станция работала около 48 лет, она еще долго будет служить науке, отрабатывая технологии вывода из эксплуатации реакторов первого поколения. Здесь работает Музей атомной энергетики.