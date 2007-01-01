Владислав Шапша прокомментировал отставку двух губернаторов

В среду, 13 мая, ушли со своих постов руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор Владислав Шапша в четверг отметил тесную связь нашего региона с этими областями.

- Уверен, что с новыми руководителями регионов: Белгородской области - Александром Шуваевым и Брянской области - Егором Ковальчуком выстроим такие же добрые, партнерские отношения, - заявил он.