В Калуге назначили нового руководителя скорой помощи
В понедельник, 27 апреля, на должность исполняющего обязанности главного врача Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф назначен Игорь Росляков.
- Игорь Анатольевич нейрохирург, - рассказала министр здравоохранения Анна Чернова. -Начал свой путь в медицине с должности санитара. Позднее работал как практикующий врач, занимал управленческие должности, в том числе в Территориальном центре медицины катастроф Челябинской области, Центральных районных больницах, Областной клинической больнице №3 в Челябинске, Челябинской областной клинической больнице. Возглавлял управление оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению в Департаменте здравоохранения Ненецкого автономного округа.
С 2023 года возглавлял медицинскую службу полка в зоне СВО.
Ранее калужской скорой помощью руководил Константин Лашков.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!