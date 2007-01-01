Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Новость дня Общество

В Калуге назначили нового руководителя скорой помощи

Дмитрий Ивьев
27.04, 11:20
2 1374
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 27 апреля, на должность исполняющего обязанности главного врача Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф назначен Игорь Росляков.

- Игорь Анатольевич нейрохирург, - рассказала министр здравоохранения Анна Чернова. -Начал свой путь в медицине с должности санитара. Позднее работал как практикующий врач, занимал управленческие должности, в том числе в Территориальном центре медицины катастроф Челябинской области, Центральных районных больницах, Областной клинической больнице №3 в Челябинске, Челябинской областной клинической больнице. Возглавлял управление оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению в Департаменте здравоохранения Ненецкого автономного округа.

С 2023 года возглавлял медицинскую службу полка в зоне СВО.

Ранее калужской скорой помощью руководил Константин Лашков.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
18 оценили
17%
0%
11%
6%
17%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVRcU16aG9NMnlKTkdpU202dTEybHc9PSIsInZhbHVlIjoiMTBJZWUvbnp1MjN3dzlKT2hiLzIvOUc2S21ReG8rZTdhLzFmWXhVNGM4RUE3d2ZLMEpJN2RFN01oUnE2ZjExMlVVUysxS1ZqelU2S1hvREFJSWlKZjNFZlVuNHNUSjdnQm1waDBjNUtaY0ZOSFBkZUY1MHpTVkZWS2FWTWxkY25uV3pkd1hWeEh2MUJDUmlqSG9zVkViS2RDVnlKZFhRSVBKR3VTVDUyeVE1Y2RrY0JFT3RBS2VsdklTWlMxWmZXSkNGa2wyOHVDbGdpcUQyQlpuT0thSTROL2VWcGhBUG83aXUvMFJQbkJSam4zeWNMMWxrMFRjMEZnQVdtTVp5NzJCRlBuV2V1a2VHK1pibk41NGJVUWJKNElrbTNKYXRBVUlzdHdwdkFRWUJsQ2V5aE5BSXA1cTJveEY4RysrZHFmRmZISCs1S3hJb3hjS3YvbjNycGdSYUxkRHVvMXIzcTZvU1VGbkFVV2ZERzAyR0R1K2Z0MWVScjJrK3RkVHNsK05pTUsyZVZoM2JreTJRdlNKMzNVbk9uemxNVW8vcSswY3R4VWpTK1RpQVR3R1lWa0hDVGRBcU9uWEhHM1oyUCIsIm1hYyI6ImMwMDkyMGI5NjdhMjU2MWM5M2I3OTUxM2Y5N2Q5YTY4MGE1NjY5YzVhNzNmMGU0OGYyOTBjMWVkNTZlNTgzNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpFM1E5VXpJdjdtM0UxczZQY1JHUmc9PSIsInZhbHVlIjoicEZocFdvYjVIdGZDb3FjSlVCUUllY05KU3JUVVI4Y2l4Z1Q3ZVh2NVhlUE1RWlZ0U3NuVTZrQ3JLQm0wSzB0bk5jNVp0eVRoYzJiU3hXSTd6SkttZnpsUEtIRGM4TlJ1NnVXdDhXdjFmMlBUUVlMZ05BTVlJUUF3aE53UVJCSUl3dE5zZzVYT1ZEREJFYnJyR0tIWlo0MGs0OHl2NmxSTTNKMGpQZmU1SVhlc3ZheUdWVlk3UlpOMU5HcmRzYnErd3ZtVlFmQ042SGFMRkFROUZkdzJnUFNVS2Z3UlFuVWZmbzB5cVZVWk9Nb0lYMkFSU0xzSUl3d29venBnNW9paDBMQU50MUdIbXU0QnRzdTFnYW85ZjZWUVNpeWc5eXQrVmRmNkdvcmRTa1QxOG5yRUVoQng1czJFQ3NtellKV3JKVHZIRjNWR3NBNitrMENOMm9XWmlxK1F1RkpDck5tNWdxcllpSDNkQkNDWW9pOEE1NitsZ0l4bmtSWmE2Zk9jdUlwNzdzMGIyVCt5ZWJhOHh2dUNIb0NzUWRPRmlmTFJXWDhXNGpaWld3WXNHVFMxWS9ZbEhEdEp5MS9WYUxNNENSWkwrTHdJcUF4ZW5PUExSSFl3QzR0ODh2am1CR2I3MDVnRFVaR1lseStUZ0ZNUG1mMkVXR1V1bE96VVZrV0ZDbmxHNkJHRmxVMXM1OFFSZUY0bVFYdlhuS3RhbGtFci9BR21qOUNzOEI0VnJJM284Y2lMV0hrc1E3WUhKSzdQRlRVajkyZ0VNYU9iZjZKejYwNllhM2MxYWg0dkJrNjczQks3NUU0ZXliV3Y1cjB3Q2treHFKMWJuSnk4NzZyOCIsIm1hYyI6IjFhZjQ5YTFjMTY0OGY3NDkwYWM2Mjc1MTk0ZjdkYTQ2ZGFhYzFhNGIxYTMyNjcxMzY0ZDMwOGQyNDk2YjdkNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+