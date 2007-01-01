В Калуге назначили нового руководителя скорой помощи

В понедельник, 27 апреля, на должность исполняющего обязанности главного врача Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф назначен Игорь Росляков.

- Игорь Анатольевич нейрохирург, - рассказала министр здравоохранения Анна Чернова. -Начал свой путь в медицине с должности санитара. Позднее работал как практикующий врач, занимал управленческие должности, в том числе в Территориальном центре медицины катастроф Челябинской области, Центральных районных больницах, Областной клинической больнице №3 в Челябинске, Челябинской областной клинической больнице. Возглавлял управление оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению в Департаменте здравоохранения Ненецкого автономного округа.

С 2023 года возглавлял медицинскую службу полка в зоне СВО.

Ранее калужской скорой помощью руководил Константин Лашков.