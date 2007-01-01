Суд отказал в досрочном освобождении калужанину, виновному в смертельном ДТП

В понедельник, 27 апреля, прокуратура Калужской области сообщила об отказе в условно-досрочном освобождении 32-летнему калужанину.

По данным ведомства, он виновен в смертельном ДТП.

— В мае 2020 года мужчина на машине «Лада» сбил человека на улице Маршала Жукова. Пешеход погиб. Водитель с места аварии уехал. В 2022 году ему дали шесть лет колонии-поселения. Ему запретили садиться за руль на три года. Также суд обязал его выплатить компенсацию жене и матери погибшего, - пояснили в прокуратуре.

Отсидев часть срока, мужчина попросил об условно-досрочном освобождении. Но прокурор возразил: осуждённый не доказал, что исправился, и не полностью возместил ущерб.

Суд встал на сторону прокуратуры и отказал.