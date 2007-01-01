Калужанина задержали за призывы бомбить Белгород
Калужанина задержали за призывы бомбить Белгород

Дмитрий Ивьев
14.05, 12:41
В четверг, 14 мая, Управление ФСБ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о терроризме.

По версии следствия, мужчина в одном из мессенджеров оставил сообщение с призывом нанести ракетные удары по Белгороду.

Дома у калужанина изъяли три единицы оружия, патроны и запрещенную экстремистскую литературу.

За такие действия мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

