Калужанина задержали за призывы бомбить Белгород
В четверг, 14 мая, Управление ФСБ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о терроризме.
По версии следствия, мужчина в одном из мессенджеров оставил сообщение с призывом нанести ракетные удары по Белгороду.
Дома у калужанина изъяли три единицы оружия, патроны и запрещенную экстремистскую литературу.
За такие действия мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
