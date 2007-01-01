Калужанам напомнили о штрафах за сломанную ветку сирени
Калужанам напомнили о штрафах за сломанную ветку сирени

Дмитрий Ивьев
14.05, 12:30
Сирень в парках и на улицах — не просто красивое растение, а часть городского имущества. За её повреждение можно получить штраф или даже уголовное дело.

Если человек специально ломает ветку или вырывает куст, ему грозит административная ответственность: от 300 до 500 рублей по статье за порчу имущества или от одной до пяти тысяч рублей за нарушение правил благоустройства. Если ущерб превышает 80 тысяч рублей — дело может перейти в уголовную плоскость. По статье за умышленное уничтожение чужого имущества максимальное наказание — два года лишения свободы. А если речь идёт о незаконной рубке зелёных насаждений — штраф может достигать полумиллиона рублей, а срок заключения — семи лет.

Помимо юридических последствий, есть и экологические. Один куст сирени за год поглощает около 20 килограммов углекислого газа и служит пищей для пчёл и других насекомых-опылителей. Восстановление одного такого растения обходится бюджету в 15–30 тысяч рублей.

