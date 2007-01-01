В Калуге открыли понтонный мост через Оку
Он расположен на Воробьёвской переправе в районе одноименной улицы.
- Сегодня мост открыли для передвижения, - рассказали 14 мая в администрации Калуги. - Теперь калужане и гости города могут прогуляться по мосту и насладится видами.
Напомним, мост в этом месте убрали осенью прошлого года.
Недавно также открыт наплавной мост через Оку в Дугне Ферзиковского района.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь