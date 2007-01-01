На калужской трассе «Форд» вылетел в кювет
Утром в воскресенье, 26 апреля, авария произошла в Сухиничском районе недалеко от деревни Уколово.
По предварительной информации, 48-летняя женщина за рулём «Форда Фокус» ехала по трассе М3 «Украина» и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет.
Травмы получила сама автомобилистка, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
