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Блог “Здоровье для калужан”

Мужчины хотят быстрых результатов, а женщины склонны к многозадачности

Психолог объяснила, почему мы не понимаем друг друга.
Татьяна Светлова
15.11, 12:00
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Почему одни сначала действуют, а другие - сначала чувствуют? Почему мужчина теряется, когда женщина говорит: «Нам надо поговорить», а женщина не понимает, почему он молчит и злится?

Многие списывают это на пресловутую «женскую логику» или «мужское упрямство».

Но на самом деле причина кроется гораздо глубже - в самой структуре нашего мозга.

Психолог Центра общественного здоровья Наталья АРХИПОВА рассказала, как устроены мужчины и женщины на уровне нейронов. 

Все решила эволюция

По словам Натальи, различия в поведении мужчин и женщин уходят корнями в глубокую древность. Эволюционно сильный и слабый пол использовали разные стратегии для выживания.

Наталья Архипова Наталья Архипова
Психолог

Мужчины - охотники и защитники.

Им нужна была быстрая реакция на физическую опасность: хищник, враг.

Среда непредсказуема, ресурсы нестабильны.

Цена промедления означала потерю добычи и преимущества.

Охота - это процесс, где возможность появляется резко и так же резко исчезает.

Охота и защита территории требовали быстрых решений и действий, отсутствия эмпатии.

И выработали у мужчин принцип «здесь и сейчас». Мужчины хотят быстрых результатов.

Женская стратегия выживания другая.

- Она была связана с рождением детей и заботой о потомстве, а также с бытовой деятельностью, в том числе собирательством, - продолжает психолог.

- Беременность, уход и воспитание детей привели к умению планировать, откладывать свои желания (ждать, когда малыш подрастёт), развитию эмпатии и чувствительности к социальным сигналам.

По сути, это самоограничение ради долгосрочных целей.

Женщина обладает меньшей физической силой по сравнению с мужчинами.

И для сохранения себя и потомства она научилась быстро оценивать угрозу и прогнозировать её развитие, избегать прямой конфронтации: пережидать, прятаться, затаиваться, убегать (за исключением случаев, когда опасность угрожает ребёнку), искать социальную поддержку - надёжную, долгосрочную. 

Мозг не обманешь

Различия закрепились и на уровне нейрофизиологии.

В среднем у мужчин лучше развиты связи в пределах каждого из полушарий, а у женщин - межполушарные связи коры головного мозга и более толстое мозолистое тело, которое соединяет два полушария.

- В среднем у мужчин медленнее передаётся информация между полушариями: активируется либо правое, либо левое полушарие, - говорит Наталья Архипова.

- Им трудно одновременно чувствовать и думать: «я сейчас ем, мой мозг занят». Но легче концентрироваться на какой-то одной деятельности и решать задачи последовательно, одну за другой.

Проще фокусироваться на одном процессе и ни на что не обращать внимания.

Это помогает добиваться высокой глубины проработки какой-то конкретной цели. Поэтому среди мужчин больше гениев.

Кроме того, у мужчин выявляются связи в полушариях мозжечка, которых у женщин нет. Они обеспечивают эффективную координацию действий и выполнение двигательных функций.

Мужчинам лучше удаются тесты на скорость и точность, задачи на пространственное мышление - стереометрия, черчение.

- Большинство же женщин одновременно могут думать и чувствовать, связывать чувства с конкретной причиной и проговаривать информацию: правое и левое полушарие очень быстро переключаются, - рассказывает психолог. - Им легче соединять аналитическую и интуитивную информацию, что способствует развитию социальных навыков и взаимодействию с людьми.

В среднем у женщин лучше развиты языковые и речевые способности.

Женскому мозгу труднее сосредоточиться на цели, он легче отвлекается и более склонен к многозадачности: мама может помогать ребёнку делать домашние задание, одновременно переписываться в чате с подругой и помнить о пироге в духовке.

Есть у мужчин и женщин и разница в восприятии пространства.

Если нужно добраться из одного места в другое, мужчина чаще определит маршрут за счёт оценки расстояний и ориентации в пространстве: «на третьем повороте направо, потом прямо».

Женщина же будет ориентироваться по ярким наземным приметам: «пройдёшь мимо красивого домика с резными ставнями и повернёшь на маленькую улицу с красивыми фонарями».

Переживают по-рузному

Отдельная тема - как мы переживаем стресс и ссоры. Почему в конфликте женщина хочет немедленно все обсудить, а мужчина хлопает дверью или уходит в гараж?

Понимание этого механизма спасает семьи от разрушения.

- Когда женщина переживает стресс, сигнал от эмоционального центра мозга (амигдалы) быстро идёт в речевые центры.

Поэтому дамам легче сказать: «Я расстроена», «Мне тревожно», «Давай поговорим». Они проживают эмоцию через слова.

У мужчин всё иначе: у них сигнал чаще направляется в двигательные центры - механизм «бей или беги».

Когда мужчина злится или боится, он сначала чувствует это телом: напрягается челюсть, сжимаются кулаки, учащается дыхание.

Подобрать сразу слова сильному полу сложнее.

Но, как говорит психолог, это вовсе не значит, что чувства мужчин слабее. Они чувствуют так же остро, просто их мозг переводит эмоцию в действие, а не в обсуждение.

Хватит ссориться

Получается, что мужчины и женщины никогда не найдут общий язык и будут вечно спорить?

Наталья Архипова спешит внести оптимизм: мужской и женский мозг - это не конкурирующие системы, а идеальные пазлы, созданные дополнять друг друга.

А знание об их различиях помогает смотреть на ситуацию глазами друг друга и легче достигать взаимопонимания. Знание нейробиологии может спасти не один брак, предотвратить хронический стресс и улучшить отношения в любом рабочем коллективе.

- Мозг нейропластичен и может изменяться в зависимости от задач, которые мы ему ставим, - сказала психолог.

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