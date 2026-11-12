В Калуге выставили на торги дом XVIII века
Памятник архитектуры 1796 года постройки расположен на улице Космонавта Волкова, 5.
- Здание находится в живописном месте, между сквером имени Волкова и набережной Яченского водохранилища, обладает большим потенциалом для дальнейшего использования, - прокомментировал 12 ноября глава города Дмитрий Денисов.
Начальная цена продажи – 1 рубль.
- Но главная ценность этого предложения – возможность внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашего замечательного города, - подчеркнул Денисов.
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