Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге выставили на торги дом XVIII века
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге выставили на торги дом XVIII века

Дмитрий Ивьев
12.11, 15:36
6 3149
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Памятник архитектуры 1796 года постройки расположен на улице Космонавта Волкова, 5.

- Здание находится в живописном месте, между сквером имени Волкова и набережной Яченского водохранилища, обладает большим потенциалом для дальнейшего использования, - прокомментировал 12 ноября глава города Дмитрий Денисов.

Начальная цена продажи – 1 рубль.

- Но главная ценность этого предложения – возможность внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашего замечательного города, - подчеркнул Денисов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
22 оценили
23%
0%
32%
9%
32%
5%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRxNHcwRVZvdStmdHFEM1VSb0pOUGc9PSIsInZhbHVlIjoiOWFrdjJNSWoyVEllVjVoeDBtbjZsMXBzMW1Nb1R1THdmMFpxdFdWdk44T1NjemZEV0JDUHJVeWF2Z2UvdXEydktWZ0w2RnF3eHdEVVpxNFZzaGNHWDZiSS81ejFPZDMxSUY4Q0VjWThCb2NWZGJKMDM4Z2ovK1lNRnNOaHlRVmFlcXV1c1NaajkwcGdEb1BldmdJVkZ1RW1oMXNWRnhydnV1bGJUN29xb1BEazhDNFVmMmkrL2QvcFZJYXNuU1FYTnM4NGswL01DV0szNVJIZE5ycExXbkRIUDJIZ09kNFVoM3d3cnZFRnljNHRXUStHVEFaZ2x5MGx1eWUvVUhKdDRBQjlKc3Z5MlN2U2czakhacDlBTFJsck1GNlIyRnQ4RDl0SHR2WFJEVUREdTF4RXNrOTZCTHhNR0tRNFQwbnUrcWx0THY3eFhRMFFqUkI5dDF5ZEhWK1BuUng3M2ZIUnFYSC9JYXhwejluWWo1V0dWMEVjYUZEUllzNEhoaG1HWUdNSUpYWG1zemltSlFRQmpxbnhQRVlOYmM0R1hEZUR0cXBNSUliZmF3TlNBSnBHZ1dKQ2Rxd0FIUGdZZjd3aSIsIm1hYyI6ImE1MmFlOTJiZDMyNzdjZTA3MmJlNTJiOGRkNDBjM2Q5NmE5MDIwNDM5YmU1OTJlODU0YTI1NjBkNjQxOWEyZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklSdVBWT2ZQcEcvRjU5eHk3aURqY1E9PSIsInZhbHVlIjoiZHNtem1Bc2RsZ0FSUmxjcEZlSnJLQ2MyNXZTejVDSC80M1hDVXhQbTdYelppUWs5eEpwQnN3cUcveVlMbFRza3JzVXFweitMbU5pcUwxZlJBVzZwVWltUnVVZnlSQ0ZPQ2QwQXJ6M2ptQktmb3dRUUhJaUVrUk9Ha3VWWFFoeHllT2hKNWlkeHFRc2liVlpvZS9vdlNpRDU0a01MMC9YTUVpTitWVDJWQ2ttY25GbXdBLzJDWm9paVF6ZzFHWHlTNTN6N0lraEg2azV4cVdHWkpwWHJzUTc0V1kwWllNdkNtMnkyTHhxTDRuN3l2THFQbStCRWhzdUM3c3M5aW5DZlB5Zy9yR3R5QncwS1QrWFdwZUFkcXRuS3ZNdVluM0IwYitjN3JNSG8rZG5MMFh1b2IwNVpFbVNaYnZ2YU45TFU4enNNMmxWdWhYZVFyT3Mwb0tCeUhORjBsNVcyZUdFMUUvTWNoVU54WjRuZjkzWUdKZmtxWlFBNG1tVEszZ0RhLytqZ1JLRDdndUFkVWlrT3Bra3ZINC85RG5scWZjRzA4U2lBK2FnZVB1YmZyZlpQQzM0REVzNGlKUW1haTVZR1dRU25IakpLWmhRaXRrK2RyUlVScEpyaVBOaXBLdkJUQy9UOWkwbUw4dlZxeHhLVmJ5RCswTzlacU80elkwUmp2cGpPWjc5b25UaXNsRng3OXBYMzI2eG9Kc3VJQ0NrMGphTytieUUxUExRVmFMZWJBMTNOWUJNQ2FDSlZCVE9zWDRNbTVaL1hMU1lNSStpOHhmOGlwNDR3Q3FCUTdRcmVPZW1rbFo4YWVJdmRsVTlMbE5MSDd6cWlBVXQwOVJFQSIsIm1hYyI6IjRmOGI3MzBkZWQ1NzZhZWExYzUzZTJiMWVlNjQyZThiOGJlNzAwYTMwNzcxN2E0YTQ1ODcwNzI0MmNiMGQzMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+