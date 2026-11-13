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Происшествия

67-летний мужчина погиб в ДТП на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
13.11, 09:20
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Трагедия произошла вечером 12 ноября на 244 километре федеральной трассы в Сухиничском округе, сообщили в полиции.

По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем «Шевроле Нивы» выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».

Водитель легковушки погиб на месте. Автомобилисту, который управлял грузовиком, оказали помощь медики.

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