67-летний мужчина погиб в ДТП на трассе М3 «Украина»

Трагедия произошла вечером 12 ноября на 244 километре федеральной трассы в Сухиничском округе, сообщили в полиции.

По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем «Шевроле Нивы» выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».

Водитель легковушки погиб на месте. Автомобилисту, который управлял грузовиком, оказали помощь медики.