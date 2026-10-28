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Общество

Владислав Шапша призвал глав муниципалитетов уделить особое внимание благоустройству

Дмитрий Ивьев
28.10, 07:19
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Глава Калужской области выделил Жиздру как пример удачной работы в сфере благоустройства. В городе преобразили берег реки — на месте зарослей теперь уютное место для семейного отдыха, проект назвали «Жив-Здрав». Кроме того, первый этап обновления парка «Сказка» заметно улучшил территорию и привнёс в неё новую атмосферу.

Владислав Шапша подчеркнул, что такие проекты — наглядный результат участия региона в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Важную роль играет и мнение жителей: именно они через онлайн-голосование выбирают, какие территории стоит благоустроить. При этом стараются сохранять природный ландшафт, исторический облик и местный колорит.

В этом году по итогам народного голосования приводят в порядок 56 общественных пространств — на 50 из них работы уже завершены. По уровню исполнения проекта Калужская область опережает средний показатель по России на четверть.

Также в регионе реализуют семь проектов-победителей Всероссийского конкурса малых городов — они затрагивают Боровск, Белоусово, Жиздру, Людиново, Мосальск, Малоярославец и Обнинск.

Губернатор признал, что в процессе возникают сложности, но их удаётся решать. Он попросил глав муниципалитетов держать благоустройство на особом контроле: и жители, и гости региона видят, как меняется облик населённых пунктов.

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