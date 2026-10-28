В Калуге парень попался на незаконном обороте денег
20-летний житель Калуги согласился подзаработать по сомнительной схеме. К нему обратился незнакомец и предложил оформить на своё имя банковскую карту, а потом передавать поступающие на неё деньги. Парень согласился: открыл карту и передал её реквизиты работодателю.
Когда на счёт пришли деньги, молодой человек снял более 166 тысяч рублей и отдал их заказчику, получив за это всего 7 тысяч рублей.
Теперь парня обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Уголовное дело уже передали в суд.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь