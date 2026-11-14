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Пожар на калужском заводе: огонь охватил 3000 квадратных метров

Дмитрий Ивьев
14.11, 07:38
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В ночь на субботу, 14 ноября, пожар произошел в поселке Товарково Дзержинского округа.

Глава округа Егор Вирков сообщил, что крупный пожар произошел на территории предприятия «Нео-Пак Центр», которое занимается выпуском упаковочной тары.

- Огнём охвачен основной производственный цех, - подчеркнул Вирков. Сообщается, что это около 3000 квадратных метров.

По предварительным данным властей, работники предприятия не пострадали. На месте работают сотрудники МЧС.

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