Пожар на калужском заводе: огонь охватил 3000 квадратных метров
В ночь на субботу, 14 ноября, пожар произошел в поселке Товарково Дзержинского округа.
Глава округа Егор Вирков сообщил, что крупный пожар произошел на территории предприятия «Нео-Пак Центр», которое занимается выпуском упаковочной тары.
- Огнём охвачен основной производственный цех, - подчеркнул Вирков. Сообщается, что это около 3000 квадратных метров.
По предварительным данным властей, работники предприятия не пострадали. На месте работают сотрудники МЧС.
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