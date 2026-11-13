В Калуге закрыли парковку на площади Старый Торг

С пятницы, 13 ноября, там нельзя парковать автомобили.

Территория площади огорожена, скоро туда начнут завозить песок.

Напомним, уже несколько лет подряд на Старом Торге зимой работает каток. Открывают его в районе Нового года, если позволяет погода.

Планируется, что машины вновь можно будет парковать там с марта 2027 года.