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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге закрыли парковку на площади Старый Торг

Дмитрий Ивьев
13.11, 15:34
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С пятницы, 13 ноября, там нельзя парковать автомобили.

Территория площади огорожена, скоро туда начнут завозить песок.

Напомним, уже несколько лет подряд на Старом Торге зимой работает каток. Открывают его в районе Нового года, если позволяет погода.

Планируется, что машины вновь можно будет парковать там с марта 2027 года.

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