В Калуге закрыли парковку на площади Старый Торг
С пятницы, 13 ноября, там нельзя парковать автомобили.
Территория площади огорожена, скоро туда начнут завозить песок.
Напомним, уже несколько лет подряд на Старом Торге зимой работает каток. Открывают его в районе Нового года, если позволяет погода.
Планируется, что машины вновь можно будет парковать там с марта 2027 года.
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