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Криминал

В Калуге девушка с детской коляской украла духи из магазина

Дмитрий Ивьев
28.10, 11:30
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Из сетевого магазина в Калуге пропали духи. Ущерб составил больше 10 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемую: ей оказалась 19-летняя местная жительница, рассказали 28 октября в УМВД.

Как выяснили оперативники, девушка пришла в магазин, подошла к стеллажам с парфюмерией и, убедившись, что никто не смотрит, спрятала флакон духов в детскую коляску.

Потом она просто вышла из магазина, ничего не оплатив. Похищенное девушка продала, а деньги потратила на свои нужды.

На неё завели уголовное дело о краже. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

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