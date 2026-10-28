В Калуге девушка с детской коляской украла духи из магазина

Из сетевого магазина в Калуге пропали духи. Ущерб составил больше 10 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемую: ей оказалась 19-летняя местная жительница, рассказали 28 октября в УМВД.

Как выяснили оперативники, девушка пришла в магазин, подошла к стеллажам с парфюмерией и, убедившись, что никто не смотрит, спрятала флакон духов в детскую коляску.

Потом она просто вышла из магазина, ничего не оплатив. Похищенное девушка продала, а деньги потратила на свои нужды.

На неё завели уголовное дело о краже. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.