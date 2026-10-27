Сначала проверка, потом сюрприз

Медиахолдинг «Комсомольская правда — ​Калуга» совместно с Госавтоинспекцией провели акцию и поздравили водителей с Днем автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября.

Фото Константина ТЮРИНА.

20 октября на одной из оживленных магистралей Калуги вместо стандартного «здравствуйте, предъявите документы» водителей ждали улыбки, теплые слова и подарки.

Как это проходило

Медиахолдинг «Комсомольская правда — ​Калуга» вместе с Госавтоинспекцией региона и партнерами акции­—компаниями Т2, АГР и SINTEC Group устроили традиционный праздник для тех, кто каждый день садится за руль.

Все начиналось по протоколу. Экипажи ДПС останавливали машины, инспекторы проверяли документы, как и положено. Но как только формальности оставались позади, к делу подключались представители «Комсомолки» и партнеров.

Водителям вручали пакеты с подарками: автохимию от компании SINTEC Group, практичные сувениры от Т2 и АГР.

Кто-­то из автомобилистов сначала недоверчиво крутил в руках неожиданный презент, кто-­то сразу начинал улыбаться, а кто-­то и вовсе признавался, что за долгие годы за рулем его останавливали много раз, но вот так, с подарками, впервые.

— Спасибо, это очень неожиданно, — ​делились эмоциями водители. — ​Обычно остановка ГАИ — ​это стресс, а тут праздник. Приятно, что о нас помнят не только тогда, когда нужно выписать штраф.

Внимательность и уважение друг к другу

Пока инспекторы проверяли документы, а представители компаний доставали подарки, мы спросили самих автомобилистов, что бы они пожелали коллегам по рулю.

Дарья, например, начала с главного:

— Желаю быть всегда внимательным, быть начеку. Сейчас очень много столкновений, аварий, и чаще всего они случаются по невнимательности водителей из-­за высокой скорости. Поэтому желаю не превышать и соблюдать правила дорожного движения. А инспекторы нам всегда в этом помогут и остановят в случае чего.

Владислав говорил об уважении, но с горечью отметил, что на дорогах его стало меньше.

— Внимательность, внимательность и уважение друг к другу. За последние годы уважения стало меньше. Слишком много хамства, особенно в управлении автомобилем. А что надо сделать, чтобы уважения было больше? Сотрудникам ГИБДД быть пожестче, разъяснять, как нужно уважать и соблюдать правила дорожного движения.

Иван был краток и конкретен:

— Автомобилистам Калужской области я хочу пожелать как можно меньше аварий. А для этого нужно соблюдать правила дорожного движения и побольше читать информации.

Андрей Борисович, водитель со стажем с 1986 года, попросил о простом, человеческом:

— Чтобы все было хорошо, чтобы выполняли правила, на трассе не нервничали, не тревожились. И не подрезали.

Конечно, в этот день не обошлось без комментария от тех, кто каждый день стоит на страже порядка на дорогах. Константин Никифоров, заместитель командира отдельного специализированного взвода ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области, подчеркнул, что главное в таких акциях не просто поздравить, а напомнить о безопасности.

Константин Никифоров

заместитель командира отдельного специализированного взвода ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области Желаем автомобилистам быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности и безопасности других участников движения. Не только о пассажирах, которые находятся в салоне автомобиля, но и о пешеходах, которые ходят по улице.

Медиахолдинг «Комсомольская правда — ​Калуга» и Госавтоинспекция проводят такие акции не первый год, и каждый раз они находят отклик у автомобилистов. Ведь за цифрами статистики и сводками ДТП стоят живые люди, которым так важно иногда услышать простое «счастливого пути» и получить пусть небольшой, но искренний знак внимания.