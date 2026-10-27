В Калуге открыли Центр здорового долголетия

Он появился на базе поликлиники на Правом берегу.

- Это не только для людей старшего поколения: чем раньше, тем лучше, - рассказал 27 октября губернатор Владислав Шапша. - Здесь жители области смогут узнать состояние своего здоровья и получить оценку факторов, которые могут на него повлиять: образ жизни, питание, физическая активность. Чтобы выбрать правильный вектор в сторону здорового образа жизни и как можно дольше сохранять активность.

Новое профилактическое подразделение в системе здравоохранения региона – это проект движения «За медицину здорового долголетия», оно запущено в стране по инициативе зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Все обследования здесь будут проводиться бесплатно по полису ОМС.

В планах открытие ещё трех таких центров в области: в Калуге на базе четвертой городской больницы, в Боровске и Людиново.