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Общество

В Калуге открыли Центр здорового долголетия

Дмитрий Ивьев
27.10, 16:42
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Он появился на базе поликлиники на Правом берегу.

- Это не только для людей старшего поколения: чем раньше, тем лучше, - рассказал 27 октября губернатор Владислав Шапша. - Здесь жители области смогут узнать состояние своего здоровья и получить оценку факторов, которые могут на него повлиять: образ жизни, питание, физическая активность. Чтобы выбрать правильный вектор в сторону здорового образа жизни и как можно дольше сохранять активность.

Новое профилактическое подразделение в системе здравоохранения региона –  это проект движения «За медицину здорового долголетия», оно запущено в стране по инициативе зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Все обследования здесь будут проводиться бесплатно по полису ОМС.

В планах открытие ещё трех таких центров в области: в Калуге на базе четвертой городской больницы, в Боровске и Людиново.

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