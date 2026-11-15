15 ноября в Калужской области открыли памятник на Зайцевой Горе

Что происходило в Калужской области 15 ноября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 15 ноября.

1911 - Волостной сход в селе Плохино Жиздринского уезда во время торжества памяти освобождения крестьян в минувшем феврале постановил открыть памятник Царю-Освободителю Александру Второму и начать сбор пожертвований среди населения для этой цели. Прошло 10 месяцев, и 15 ноября в присутствии губернатора князя С.Д.Горчакова состоялось торжество открытия памятника. Он представлял из себя бюст Императора на цинковом пьедестале, наращённом бронзою, высотой 8 аршин 3 вершка. Пьедестал поставлен на цементированную площадку с тремя ступенями во все стороны, кругом обнесенными изящной чугунной решеткой. На задней стороне высечена надпись: "Незабвенному Царю-Освободителю благодарные крестьяне Плохинской волости. 19 февраля 1911 года". (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1917 – образование Калужского губернского военно-революционного комитета.

1959 – состоялось открытие памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны на Зайцевой Горе. Более года (февраль 1942 - март 1943) продолжались бои за высоту 269,8 м, так обозначенной на картах военного времени. Авторами памятника являются скульптор Л.Г. Писаревский и архитектор В.П. Федоров. На усеченной шестиугольной пирамиде из полированного красного гранита высотой 4м установлена монументальная бронзовая скульптура – фигура солдата в плащ-палатке в рост высотой 3,5м. На постаменте выбита надпись: «Слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 1942-1943».

2001 - в Калужской средней школе № 1 открыт Музей боевой Славы имени Героя Российской Федерации Евгения Викторовича Клочкова (1978-1999). Он погиб в бою на Северном Кавказе 9 октября 1999 года. На фасаде школы открыта мемориальная доска.