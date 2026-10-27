В Калуге осудили курьера мошенников, который забрал у пожилых людей 5,5 миллиона рублей

21-летний парень из Ленинградской области получил 4 года колонии — суд признал его виновным в мошенничестве, рассказали в прокуратуре.

Он был частью преступной группы: злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали, что нужно задекларировать сбережения.

В феврале молодой человек приехал в Калугу как курьер и забрал у 71-летней женщины больше 3,5 млн рублей. Ещё 2 млн он получил от 69-летней жительницы Жуковского округа. Часть денег он оставил себе, остальное перевёл сообщникам.

Суд не только отправил его в колонию на 4 года, но и обязал возместить ущерб пострадавшим. Кроме того, у парня конфисковали iPhone 14 — телефон использовали для совершения преступлений.