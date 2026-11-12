В Калуге проверили стройку школы на Тайфуне

Губернатор Владислав Шапша поставил задачу в декабре закрыть тепловой контур и приступить к отделочным работам.

- Важно, что по финансированию проекта вопросы решены, - заявил он после посещения стройки. - В целом работы идут по графику. Монолит практически готов, идет установка оконных блоков. В декабре должны пустить тепло в здание и начать отделочные работы. Параллельно идет закупка оборудования: от сложных инженерных систем до мебели. Кстати, часть поставщиков – калужские. Школа должна быть яркой и уютной, со своим стилем.

Планируется, что 1 сентября 2027 года школа на 1125 учеников откроет двери.