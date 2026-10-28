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Криминал

В Калуге пара обманула мужчину на 6 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
28.10, 12:24
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В полицию обратился калужанин, который рассказал, что потерял крупную сумму. Оперативники выяснили, что к пропаже денег причастны его бывшие соседи: 38-летняя женщина и её 41-летний сожитель, оба - с судимостями, сообщили 28 октября в полиции.

Раньше потерпевший жил в Дзержинском районе и хорошо общался с этой парой. Как-то раз он упомянул, что скоро получит большую выплату. Позже мужчина переехал в Калугу, но подозреваемые не теряли с ним связи.

Они заманили его к себе под предлогом, что помогут наладить отношения с бывшей сожительницей, а потом стали водить по разным конторам - якобы чтобы оформить документы для выплаты. В итоге на имя мужчины открыли банковскую карту, которую сразу забрали себе. Когда деньги пришли, подозреваемые отвезли потерпевшего обратно в Калугу, а карту и средства ему не вернули.

По данным полиции, похищенные деньги пара потратила на себя: купила две иномарки и комнату. Сейчас на подозреваемых завели уголовное дело о мошенничестве. Женщину заключили под стражу, а её сожителя отправили под домашний арест.

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