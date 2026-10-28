В Калужской области на восемь дней запретят пиротехнику

С 1 по 8 ноября её нельзя будет использовать. Также товары снимут с продажи во всех магазинах, сообщили в правительстве региона.

Соответствующее решение принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Ранее такие же меры вводились в сентябре и на новогодних праздниках.