В Калужской области на восемь дней запретят пиротехнику
С 1 по 8 ноября её нельзя будет использовать. Также товары снимут с продажи во всех магазинах, сообщили в правительстве региона.
Соответствующее решение принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.
Ранее такие же меры вводились в сентябре и на новогодних праздниках.
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