«Душа болит за эти цветники»: история двора на бульваре Энтузиастов, 6

Как здесь выиграли конкурс «Калугу в цвету» и почему теперь переживают, что их труд может зарасти лопухами.

Фото автора и из архива Нины Мухиной.

Осенью, когда город постепенно сдается холодам, во дворе на бульваре Энтузиастов, 6 всё еще по-домашнему тепло.

Этот уютный дворик, что расположился практически рядом со школой №48, в этом году занял первое место в городском конкурсе «Калуга в цвету» в номинации «Лучшее озеленение и благоустройство дворовой территории в категории свыше 200 квартир».

Сюда часто заходят люди просто полюбоваться красотой, сфотографироваться.

Сейчас яркие цветы уже уступили место осенним хризантемам, но во дворе по-прежнему радуют прохожих арт-объекты: деревянный колодец, мельница, прудик…

Эти фигурки не убирают на зиму, они здесь живут постоянно.

Награду за благоустройство вручили Нине Алексеевне МУХИНОЙ. Она здесь считается старшей по дому, а раньше была председателем ТСЖ.

Но Нина Алексеевна говорит:

- Ухаживают за клумбами десять женщин. И я им бесконечно благодарна.

Город выделил нам вознаграждение за первое место, я разделила его на всех десятерых - по 300 рублей на человека получилось.

История длиной в три десятилетия

Цветник здесь - один из самых старых в городе.

Сам дом 1988 года постройки, строился для ветеранов моторостроительного завода. И среди жителей было много заводчан, учителей, врачей.

- Мы живем в этом доме с самого начала, - рассказывает Нина Алексеевна. - Пару лет обживались после переезда, а потом стали заниматься придомовой территорией, цветочки сажать.

Это было начало 1990-х. Вначале брали цветы со своих дач, объявления писали, просили поделиться чем-то красивеньким.

Соседи приносили рассаду, мы её высаживали. Многие многолетники до сих пор растут - хризантемы, пионы.

Летом здесь все цветёт.

Но самые большие изменения здесь стали происходить с 2019 года, когда в доме создали ТСЖ.

Нина Алексеевна стала его председателем.

- Тогда у нас появилась финансовая независимость: не нужно было выпрашивать деньги у управляющей компании. Мы сами покупали, что нужно и представляли в ревизионную комиссию отчёты, чеки. Деньги дома должны работать для дома, - убеждена она.

- И сделали так, что у нас не просто цветочки растут, а каждый участок имеет своё лицо.

Появились колодец, мельница, прудик с уточкой и аистом (он как бы за едой туда прилетел), а еще гнездо с аистом - чтобы у нашей молодежи было много детишек.

За четыре года преобразился и сам дом, который к тому времени сильно обвешал: поменяли окна на пластиковые, покрасили подъезды, обновили почтовые ящики, выложили плитку, много сантехнических работ в подвале провели.

- Меня бабушки просили: «Нина, сделай нам поручни, а то спускаться тяжело». Конечно, я эти поручни сделала.

А однажды увидела, как женщина, выходя зимой из подъезда, подумала, что там порожек, а порожки давно стесались, шагнула, да так сильно упала.

И я сразу решила - весной делаем порожки. И сделали.

Но, знаете, это очень тяжёлая работа, когда ты один этим занимаешься. Помощи-то нет, хорошо моя семья помогала: муж и два сына.

Потому что я не специалист в этой области. Пришлось всему учиться.

И я с гордостью говорю, что мне теперь приятно заходить в мой подъезд, он чистенький, красивенький. И я рада, что у меня получилось это сделать.

Сейчас ТСЖ в доме ликвидировали: Нина Алексеевна отказалась быть председателем, а желающих заменить её не нашлось. Дом снова под управлением УК.

- И разница чувствуется, - добавляет Нина Алексеевна. - Потому что, управляющая компания это ООО. А предприниматель цель имеет одну - заработать, собрать как можно больше и как можно меньше отдать.

Подарок не получился

В этом году двор на бульваре Энтузиастов, 6 стал победителем городского конкурса.

- Мы никогда не просились в программу «Калуга в Цвету», говорили: «Мы это всё делаем для себя, для своих жителей, чтоб они видели и радовались».

Но нас много лет включают и всегда награждали. А первое место только в этом году заняли.

Я даже удивилась, когда мне позвонили, не поверила. А потом подумала: приятно, что мы всё-таки добились, потому что давно заслуживаем.

Правда, радость сейчас омрачена. В этом году перед выборами депутатов двор получил в подарок новые леерные ограждения: старые, которым уже лет по 30, давно были ржавые и ободранные.

Красота, которую создавали люди, терялась на их фоне. Заборчики срезали, а новые восстановили не полностью, на две трети.

- Подарок получился не совсем подарком, - вздыхает Нина Алексеевна. - Остались неогороженные участки. И там люди и выкапывают что-то и на цветник ходят с собаками гулять. Теперь у нас проблемы. Уж если обещали, хотя бы весной доделайте!

Сорвали и бросили

Самое трудное для Нины Алексеевны и её помощниц, что силы уходят.

- Представьте, какими мы были в 1990-е и какими стали в 2026-м. Люди, которые всё это время создавали красоту, заботились об этом клочке земли, вместе с домом постарели, многие имеют возрастные болячки.

Одной женщины уже нет, её заменила другая, очень хорошо ухаживает, хотя вроде даже не живет здесь, просто квартира её.

Во втором подъезде за цветник отвечала замечательная женщина, такая трудяга Александра Васильевна, но ей уже за 90, дети забрали её к себе.

Соседка с первого этажа, которая годами снабжала её цветами со своей дачи, взяла этот участочек в свои руки.

Пытались привлечь молодежь, во дворовых чатах просили помочь, звали на смену - тишина.

- Люди стали более равнодушными. Вот он зашел в свою квартиру, и что там за дверью, его совершенно не волнует. Не будет цветника - и ладно, пусть хоть лопухами всё зарастет.

Хочется, чтобы люди ценили труд других, понимали, что делаем это не только для себя, но и для вас же. П

отому что бывает, что мамы с детьми гуляют и не обращают внимания, что ребенок камни в пруд кидает.

Больно, когда видишь, что цветы срывают и бросают тут же. Ведь не в вазу поставить сорвали, а просто швырнули. А это чей-то труд!

Любовь, которая не требует награды

Несмотря на усталость, женщины продолжают «выползать» в цветник. Кто-то ворчит: «Ой, зачем мне всё это надо?», а по весне всё равно выходит.

- У нас цветы цветут весь тёплый период. Начинается весна - появляются тюльпаны, потом пионы, поэтапно летние. И мы между собой делимся: у соседнего подъезда увидели красивый цветок, просим отросточек.

Спрашиваем Нину Алексеевну, есть ли у неё любимые цветы.

- Очень люблю розы, любые, и плетистые, и высокие. У нас везде розы посажены, они хорошо приживаются. Девчонки, молодцы, ухаживают.

Зинуля эти розы и подкармливает, и обрезает, постоянно ходит вокруг них.

Женщины у нас умницы, ответственные. И я молодежи говорю: «Ребята, давайте, пока мы можем, пока мы живы, беритесь, а мы помогать будем, научим вас всему». Но они только улыбаются.

У нас, старшего поколения, ценности немножко другие. Сейчас люди ценят своё спокойствие, здоровье.

Может быть, это правильно. Нельзя их осуждать. Может быть, это мы какие-то ненормальные. Посмотришь - возле других домов вообще ничего не растет.

Но именно благодаря таким «ненормальным» Калуга и остается цветущим городом.

А у Нины Алексеевны помимо забот о дворе, сейчас есть самая главная и радостная забота: ей нужно спешить к семье, помогать с двухмесячным внуком.