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Новость дня Общество

Церемония «Медиаперсона года – 2026» стартовала в Калуге

Дмитрий Ивьев
12.11, 16:05
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Победителей чествуют 12 ноября.

Это проект, который несколько лет назад организовал медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

Весь год мы рассказывали о людях, которые внесли особый вклад в жизнь Калуги и всего региона.

Среди них бизнесмены, общественные деятели, актеры, врачи, ученые, музыканты.

Многие из них прославились не только в Калужской области, но и по всей России.

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» решил отметить этих людей.

Список победителей мы опубликуем позже на нашем сайте.

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