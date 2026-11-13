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Общество

Калужская область возглавила Клуб бережливых губернаторов

Дмитрий Ивьев
13.11, 08:14
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Председательство в Клубе бережливых губернаторов перешло к Калужской области — регион станет площадкой для объединения лучших практик в сфере эффективного управления. Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что рациональное использование ресурсов сегодня особенно важно, и статус председателя поможет активнее внедрять современные технологии в работу госорганов.

Этот статус ежегодно передают региону с большим опытом в «бережливых» проектах. Теперь очередь за Калугой — предыдущим председателем была Сахалинская область. Её глава Валерий Лимаренко считается одним из главных сторонников таких подходов среди губернаторов. Владислав Шапша поблагодарил сахалинских коллег за готовность делиться наработками и отметил, что передовые практики региона уже изучают и адаптируют в Калужской области.

Сейчас в регионе также работают участники проекта «Эффективный регион» от Росатома. Госкорпорация накопила 20-летний опыт внедрения бережливых методов — в том числе с учётом мировых решений — и помогает субъектам РФ выстраивать эффективные процессы.

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