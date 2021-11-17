В Калуге отказываются делать ПЦР-тесты даже при симптомах коронавируса

С самого начала пандемии я ни разу не заболела. Даже сезонные простуды прошли мимо меня стороной. Да и вообще за здоровьем слежу и постоянным потребителем медицинских услуг не являюсь. Наверное, именно поэтому ситуация с медицинским обслуживанием в настоящее время у нас в городе меня ужасает.

Когда при прохождении ежегодного обследования врачи не могут записать меня на узи, говоря: «У вас же не экстренный случай, а у нас узиста сейчас нет», я не жалуюсь и иду в платную клинику. Мне понятно, что коронавирус забрал много врачей, кто-то уволился, не справившись с напряжением, а кто-то уехал на заработки в обе столицы. В провинции из врачей остались стар и мал. И, тем не менее, о том, с чем мы сталкиваемся сейчас, молчать нельзя.

Хотела было я уже сделать прививку, но случилось непредвиденное. Сразу оговорюсь, что антипрививочником не являюсь, но и особой необходимости в вакцинации для себя не вижу. В общественном транспорте езжу редко, работаю в отдельном кабинете, в магазин хожу в маске и соблюдаю социальную дистанцию. Но для получения QR-кода пришлось решиться на вакцинацию.

И именно в этот день у меня поднялась температура 37,5. Дня за четыре до этого начала чувствовать слабость, усталость, подавленность, а накануне ещё и кашель появился. Обратилась к врачу. Мне назначили лечение и выписали боллист.

За две недели с начала моей болезни температура не снизилась ни на градус. Ни противовирусные, ни противовоспалительные не помогали. Я успела пожалеть, что попросила выписать меня с боллиста на пятый день болезни. Просто второй раз стоять 3 часа в очереди к терапевту не хотелось. Надеялась отлежаться за «ковикулы», но состояние только ухудшилось.

Вечерами температура поднималась до 37,9 градуса, пропали запахи, дышать стало тяжелее. Одна ночь была бессонной. Позвоночник болел так, что я не могла улечься. Через каждые полчаса просыпалась и старалась найти позу, в которой будет не больно лежать. Все нервные окончания, как-будто оголились. Повезло, что такая ночь была только одна. На теле появились синяки.

Я начала подозревать, что диагноз мой не так безобиден, как показалось фельдшеру при осмотре на дому. Именно показалось, потому что направления на привычный общий анализ крови и мочи я не получила, а показаний для ПЦР-тестирования, по словам врача, не было. Мама, с которой мы проживаем вместе, за две недели тоже успела заболеть. Мы вызвали врача повторно.

При подтверждении вызова по телефону я сразу попросила медсестру сделать ПЦР-тест. Она ответила, что главный санитарный врач запретил. Тогда я попросила фельдшера сделать его при осмотре на дому, но мне отказали повторно.

- ПЦР-тест можно нам назначить? – спросила я фельдшера.

- Записаться можно, да, - ответила она.

- А как записаться?

- Я запишу сейчас. А сколько вам лет? – спросила врач у мамы.

- 66 – ответила она.

- А мне? – переспросила я.

- А вам нет, - ответил врач.

- А почему? – не сдавалась я.

- Потому что Роспотребнадзор у нас такой умный. Точнее санитарный врач. Старики, как правило, тяжелее болеют и им ПЦР-тесты делают.

- У меня температура не снижается. Кашель стал глубже и бывают боли в груди. Но я не могу сказать, что кашель меня «забивает». Тем не менее, он есть и таблетки не помогают.

- Давайте послушаем, - фельдшер послушала лёгкие стетоскопом. – У вас, в принципе, тоже неплохо. А вы сколько дней болеете?

- Уже третья неделя пошла, - ответила я. – У меня температура 10 дней, а болею я более 14 дней. 28-го я обратилась к врачу, а начала плохо себя чувствовать раньше, числа с 25-го.

- А больничный сейчас только открываете?

- Нет, у меня с 28-го был больничный. Я его попросила закрыть. А сейчас я вас заново вызвала, потому что я хочу ПЦР-тест сделать.

- Нет. Я только маму вашу могу записать, - не сдавался фельдшер.

- А какие должны быть показания, чтобы мне дали направление на ПЦР-тестирование?

- Вы подождите. Если у неё подтвердится мазочек, вы же как контактное лицо будете.

- В нашем случае понятно. А вообще, какие у человека должны быть показания для ПЦР-тестирования?

- Подтверждённое КТ с пневмонией, - ответил фельдшер.

- А на КТ можете дать направление?

- Ну, если вы дождётесь, конечно, - засмеялась врач. - Вы триста раз выздоровеете. Ну, можно записаться, но это где-то будет полторы-две недели.

- На КТ записывают, но там просто большая очередь?

- Там огромная очередь, я бы сказала.

- Послушайте, а COVID-19 разве прослушивается? – уточнила я, потому что кроме стетоскопа и пульсоксиметра меня больше ничем не обследовали.

- COVID-19? Ковид вообще не прослушивается. Это всё равно, что грипп. Прослушиваться пневмония должна.

- А анализ крови? – не переставала удивляться я.

- Это через поликлинику.

- Значит, когда я приду на приём, тогда я могу попросить направление на анализ?

- Да.

- Там направление отдельно как-то выдают или нужно стоять в очереди к терапевту?

- К терапевту.

- Если у мамы будет ПЦР-тест положительный, то что?

- Если у неё тест положительный, то вы все сидите дома. Вызываете врача. Вам (обратилась она ко мне) для продления, а вам (к маме), чтобы записаться на последующие мазки.

- А у меня всё равно мазок брать не будут, даже если её тест положительный? – уточнила я.

- Там такой момент, честно говоря. Там тоже учитывается то, что контактный… Если даже бессимптомный, то есть симптомов нет. Они у вас хоть и есть, но незначительные. Мазки не берутся вообще. Если есть температура 39, 38 и выше, сильный кашель, вы лежите пластом, тогда да, мазки берутся. И то, если с Роспотребнадзора бумага приходит.

- Но в Москве даже в метро можно сделать бесплатный ПЦР-тест – не переставала удивляться я.

- А у нас видите, что творят. Ведь тоже здесь недавно у каждого встречного брали, просто абсолютно всем подряд делали. Потом я не знаю, что произошло, - сказал фельдшер. – Я пойду, а то у меня ещё вызовов много…

В результате, хоть у меня и есть симптомы COVID-19, но незначительные, поэтому документально диагноз другой. Я хотела сделать ПЦР-тест в одной из платных лабораторий, но и они мне отказали по причине наличия температуры.

Роспотребнадзор в ответ на мой запрос о том, в каких случаях делаются ПЦР-тесты, пояснил, что при лабораторной диагностике и регистрации случаев COVID-19 они расставляют приоритеты следующим образом:

К приоритету 1-го уровня относится проведение лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении:

лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

лиц с диагнозом "внебольничная пневмония";

работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

лиц, при появлении респираторных симптомов, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы.

К приоритету 2-го уровня относится проведение лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении:

лиц старше 65-ти лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами;

работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления иммуноглобулина G (далее - IgG);

работников стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19.

К приоритету 3-го уровня относится проведение лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении детей из организованных коллективов при возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19 (обследуются как при вспышечной заболеваемости)…

Документ, на который ссылается Роспотребнадзор - «Лабораторная диагностика и регистрация случаев COVID-19» санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденная Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020г. № 15 (редакция от 11.10.2021). Раздел III. Он действует на территории всей Российской Федерации, но трактуют его, видимо, по-разному. У наших соседей, например, в Москве и Московской области, диагностика заболеваний совершенно другая.

Так получилось, что одновременно со мной заболели ещё трое моих знакомых из златоглавой. Симптомы у нас были одинаковые и болезнь протекала похожим образом. Я решила поинтересоваться у них, как проходило медицинское обследование.

По словам всех троих женщин возрастом примерно 30 лет, врачи проводили осмотр на дому. При симптомах повышенная температура и слабость им делали экспресс-тест и мазок ПЦР-теста. У двоих из них экспресс-тест показал коронавирус и ПЦР-тест подтвердил диагноз на следующий день. У третьей 4 ПЦР-теста, сделанные за три недели болезни, коронавирус не выявили.

Так и хочется перефразировать знаменитый монолог Задорнова.

- Я не знаю, как у вас в Москве, а у нас в России проведение лабораторных анализов для определения диагноза не требуется. Земской доктор, как рентген, нас насквозь видит.

В заключение могу сказать, что моей маме ПЦР-тест сделали только через день после обследования. Результаты теста сотрудники поликлиники не говорят, а на портале госуслуг они появились через 6 дней. Он подтвердил диагноз COVID-19. Меня, как лицо, контактировавшее с больным, к приоритету 1-го уровня для проведение лабораторных исследований почему-то не отнесли и мазок не взяли. Терапевт со спокойной совестью закрыл мой боллист с диагнозом ОРВИ.

А самое абсурдное в этой ситуации то, что сделать прививку от коронавируса я не успела, а QR-код выдают только тем, чья болезнь задокументирована. Всем остальным пациентам настоятельно рекомендуют вакцинироваться, о чем мне в ответ на официальный запрос напомнил заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Соваков. Он же неоднократно об этом рассказывал нашей редакции и даже прислал мне ссылки на наши статьи: Калужский минздрав дал 10 ответов на животрепещущие вопросы об обязательной вакцинации от коронавируса и Новые ответы на вопросы о вакцинации.

Другого ответа, увы, получить от минздрава не удалось.

А еще, к моему величайшему изумлению, Илья Соваков… упрекнул меня в том, что я не читаю публикации своих коллег. Изумлению – потому что мой запрос о ПЦР-тестах был продиктован как раз ответом Ильи Александровича на вопрос в одной и тех статей, ссылки на которые он мне прислал: «Будут ли у нас, как в Москве, делать бесплатные ПЦР-тесты?»

Его ответ:

- Тестирование в регионе производится в рамках госгарантий, то есть бесплатно, всем пациентам с подозрением на короновирусную инфекцию и пациентам с подозрением на ОРВИ. Массового тестирования здоровых людей в Калужской области мы не планируем.

В связи с чем у меня вопрос к уважаемому Илье Александровичу. Так кто же врет насчет ПЦР-тестов? Врачи, фельдшеры, медсестры, работники регистратуры – мне, моей маме и другим пациентам, или вы – всей Калуге? Почему вдруг ПЦР-тесты перестали делать даже в случаях, когда необходимость этого очевидна?

А к читателям у меня другой вопрос: просили ли вы сделать ПЦР-тест, когда заболели и что вам на это ответили?

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