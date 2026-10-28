В Калуге работницу медучреждения осудили за мошенничество

57-летняя женщина, работавшая в медицинском учреждении, придумала, как незаконно получить деньги.

В 2024 году она внесла в реестр ложные данные - будто оказала медуслуги людям с полисами ДМС, хотя на самом деле ничего не делала. Так она получила стимулирующие выплаты в 47 тысяч рублей.

Ущерб женщина возместила ещё во время суда. С учётом позиции прокурора суд назначил ей штраф в 70 тысяч рублей.