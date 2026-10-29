В Калуге 15-летний подросток угнал машину пенсионера
Пожилой калужанин заявил в полицию, что у него угнали автомобиль. Подозреваемого быстро нашли — им оказался 15-летний парень, который раньше помогал пенсионеру убирать территорию возле дома, рассказали 29 октября в УМВД.
По версии полиции, подросток знал, где стоит машина. Вечером он сел в неё, завёл и покатался по городу. А потом вернул автомобиль на то же место, где тот стоял.
На парня завели уголовное дело за неправомерное завладение машиной. Кроме того, на его родителя составили административный протокол из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Расследование продолжается.
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