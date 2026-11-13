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Общество

В Калужской области сохраняют память о героях СВО в современных форматах

Дмитрий Ивьев
13.11, 13:09
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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Калужской области помогает сберечь истории участников специальной военной операции — и делает это так, чтобы память была близка и понятна молодёжи. Для этого выпускают документальные фильмы и видеопроекты, активно работают в медиапространстве и собирают материалы для народного цифрового архива историй участников СВО.

Сотрудники фонда вместе с Управлением по делам архивов Калужской области ездят по региону и собирают личные документы участников СВО. Эти материалы пополняют областной архивный фонд — в будущем он станет частью единого цифрового архива.

Одно из самых больших мероприятий — Всероссийский конкурс творческих работ «Памяти героев верны!». Люди присылают на него стихи, рассказы, письма, песни, фото и видео. Лучшие работы публикуют в электронных сборниках на сайте фонда. За четыре года на конкурс поступило больше 12 тысяч заявок, а четверо жителей Калужской области становились его призёрами.

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