Окраины Калуги останутся без воды
Ремонтные работы запланированы на четверг, 29 октября, рассказали в водоканале.
Без воды с 9:00 до 17:00 останутся:
- село Воскресенское,
- село Грабцево,
- д. Бутырки,
- ул. Кукареки,
- ул. Аэропортовская,
- пер. Аэропортовский.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.
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