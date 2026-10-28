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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Окраины Калуги останутся без воды

Дмитрий Ивьев
28.10, 14:13
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Ремонтные работы запланированы на четверг, 29 октября, рассказали в водоканале.

Без воды с 9:00 до 17:00 останутся:

  • село Воскресенское,
  • село Грабцево,
  • д. Бутырки,
  • ул. Кукареки,
  • ул. Аэропортовская,
  • пер. Аэропортовский.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.

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