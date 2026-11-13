«Медиаперсона – 2026»: люди, которые делаю инфополе интересным

В Калуге прошла церемония награждения лауреатов премии для ньюзмейкеров.

Как мы уже писали, 12 ноября в Калуге прошло чествование лауреатов ежегодной премии «Медиаперсона года», которую учредил медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

Для нас это не корпоративный вечер и не очередное светское мероприятие. Это осознанная позиция — и мировоззренческая, и вполне практическая.

Мы не просто фиксируем происходящее и ведем летопись событий. Мы связываем общество с людьми, которые его меняют. И герои как наших публикаций, так и наших коллег из других СМИ, достойны не только репортажей, радиопрограмм и телеинтервью — они заслужили всеобщее признание и аплодисменты.

Открыл церемонию генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга» Павел КОРЕНЮГИН.

- Дорогие друзья, вы - те люди, которые формируют новостную повестку региона и не раз являлись героями публикаций нашего медиахолдинга. Я хочу сказать слова благодарности вам за то, что вы делаете нашу жизнь насыщенной и, по сути дела, даёте нам возможность исполнять наш профессиональный долг. Хочу пожелать вам оставаться всегда в мейнстриме, а пресса пусть всегда будет к вам очень благосклонна. Вперед, вперёд и только вперёд!

Среди почетных гостей праздника была и Президент Ассоциации предпринимателей Калужской области Инна ЕВСИНА.

- Очень приятно всех видеть. Ассоциация предпринимателей — одно из крупнейших бизнес-объединений Калужской области. Мы сами проводим премии и очень рады, что премий больше и особенно такая особая премия «Медиаперсона года». Нужно рассказывать о своих заслугах, чтобы популяризировать свой опыт, мотивировать больше людей делать хорошее, стремиться к успехам и победе в своей области. Я всех вас поздравляю.

Список из 20 лауреатов премии «Медиаперсона – 2026» и статью о том, как прошла церемония, читайте на нашем сайте позже.