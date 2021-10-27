Новые ответы на вопросы калужан о вакцинации: «Пока пандемия не кончится, обновлять защиту раз в полгода необходимо»

В понедельник, 25 октября, мы опубликовали ответы на вопросы калужан о вакцинации от коронавируса, которые они задавали в комментариях в наших публикациях.

В той публикации мы попросили наших читателей оставлять свои вопросы к минздраву по поводу вакцинации. Всего их набралось 12 штук.

Публикуем ответы на них ниже. Отвечает – заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.

1. Можно ли сделать прививку если ты болеешь бессимптомно?

Болеть бессимптомно постоянно невозможно, поэтому, если в течении 14 дней у вас нет проявлений ОРВИ, то вы можете прививаться.

2. Мне непонятно требование делать прививку, если у тебя есть антитела. Ведь прививка и предназначена защищать человека именно выработкой антител?

Иммунитет после заболевания вырабатывается только лишь к одному виду ковида. Мало того, данный иммунитет не стойкий. Случаев заражения тех, кто уже переболел ранее, по второму и третьему разу у нас много.

А вот вакцина позволяет сформировать не только более длительную защиту к коронавирусу, но и вырабатывает ее к гораздо большему спектру штаммов. Потому вне зависимости от уровня антител, рекомендуется обновлять защиту и ревакцинироваться каждые полгода. Этот срок рекомендован именно в период пандемии. Думаю, по ее окончании, когда мы приобретем коллективный иммунитет, а значит вероятность появления новых, более опасных штаммов снизится, сроки ревакцинации и условия будут пересмотрены.

Но сегодня необходимы именно такие сроки.

3. Почему до сих пор вакцинация от короновируса не внесена в национальный календарь прививок?

Данный вопрос сейчас прорабатывается, и, насколько мне известно, предварительные решения о том, что это надо сделать, уже есть, но окончательного решения федеральными властями пока не принято.

Так что нам остается только ждать.

4. Что за бумагу должны подписывать, желающие вакцинироваться?

Согласие на вакцинацию. По аналогии с согласием на лечение в стационаре или поликлинике. Это стандартная форма.

5. Почему американские ученые заявляют, что переболевшие даже в легкой форме уже имеют пожизненный иммунитет, а наши, что даже имеющие иммунные клетки должны прививаться??? Где можно посмотреть статистику по онкологии, сердечно-сосудистых и др. Складывается впечатление что просто раздута истерия...

Доверять надо не переводным псевдонаучным статьям, которые оперируют теориями и предположениями, а серьезным медицинским изданиям, например, «Ланцет».

В США так же, как и у нас в стране, как и во всем мире, идет вакцинация населения. Ни одно государство не сможет справиться с коронавирусной инфекцией без нее. Альтернативы в этом вопросе не существует, а если кто-то утверждает иное, то это ложь.

6. С 2017-го года, стою на учёте в онкологическом центре, ухудшений нет, всё стабильно ровно, но мой онколог в 2017-м году сказала, что мне противопоказаны любые прививки. Как быть в этой ситуации? Можно делать прививку от ковида? Если можно, то какую именно?

Вопрос о возможности вакцинации вам надо решать с вашим лечащим врачом-онкологом. Обязательно обратитесь к нему за консультацией прежде, чем идти прививаться. Если он установит, что имеются противопоказания, вы получите медотвод.

А если говорить о выборе вакцины, то по устойчивости иммунитета наибольший результат у Спутника V.

7. Почему Рожкова расширила список профессий от 825 ПП для обязательной вакцинации?

Данный вопрос в компетенции Роспотребнадзора, а не минздрава. Но, насколько мне известно, в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, они имеют право расширять списки специальностей. Но за более точной информацией вам лучше обратиться в это ведомство.

8. Как мне получить сертификат о том, что я переболела ковидом, если мне пришлось сделать платный ПЦР-тест (результат у меня на руках), но на мой вызов врача из поликлиники никто не пришёл?

К сожалению, другого варианта, кроме осмотра врача нет. Наличие ПЦР теста без осмотра врача не приводит к автоматическому получению QR-кода. Диагноз ставит врач, поэтому необходимо, чтобы он вас осмотрел. Свяжитесь с регистратурой поликлиники и вызывайте его.

9. Можно ли получить QR-код по результатам анализа на антитела, если ПЦР-тест не был проведён?

Нет.

10. Согласно постановления главного санитарного врача по Калужской области, организации должны отстранить от работы сотрудников, которые не привьются вторым компонентом вакцины до 15.12.21. А как быть с теми, которые делали прививку «Спутник лайт» и полгода ещё не прошло?

В данном случае все просто. Если пациент прививается однокомпонентной вакциной, то у него сразу появляется QR-код, который действует 12 месяцев.

11. Выдержка с сайта Стопкороновирус.рф. В пункте 6.2 Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения» указано, что лица, переболевшие ковидом и имеющие положительный результат анализа на антитела, «не прививаются», если у вас сохраняется достаточный титр антител (не менее двух, а лучше четырех норм - в зависимости от референсных значений конкретного теста) и в вашем регионе введена обязательная вакцинация, то, строго говоря, вы вправе настаивать, что не подпадаете под нее на основании указанного пункта Рекомендаций Минздрава.

Вопрос. Как таким людям получить QR-код?

В настоящее время уровень антител не влияет на решение о вакцинации. Возможно, в будущем что-то изменится, но в рамках действующего постановления у работника должен быть либо QR-код переболевшего, либо вакцинированного.

Еще раз подчеркиваю. У нас пандемия, рост заболеваемости и смертности от коронавируса, нагрузка на систему здравоохранения такая, какой она никогда раньше не испытывала. В этих условиях рекомендовано обновлять иммунную защиту каждые полгода вне зависимости от уровня антител. И только когда заболеваемость пойдет на спад, а в обществе сформируется коллективный иммунитет, можно будет говорить об изменении этих рекомендаций.

12. Как мне узнать, есть ли аллергия на компоненты вакцины? Я аллергик с подтвержденной аллергией на многие препараты. С детства давали мед отводы от всех прививок на год и далее пролонгировали мед отвод. В поликлинике пожимают плечами, говоря, что у нас эпидемия (тем самым вводя в заблуждение). Дают временный медотвод. На каком основании, ведь аллергия никуда не денется (а на минуточку, в анамнезе есть отёк Квинке на фармпрепараты). Участковый терапевт говорит, что у них приказ медотводы не давать (приказ этот мне никто не предоставил).

Истинная аллергия на вакцину практически не встречается, так как если говорить о вакцине Спутник V, то она сделана на аденовирусном компоненте, с которым мы в течении жизни многократно контактируем и аллергии на него быть не может. Но в любом случае вам необходима консультация лечащего врача или аллерголога. Именно в их компетенции давать медотвод или нет.

Никаких приказов не давать медотводы не существует и существовать не может.

Так же следует помнить, что медотвод от вакцинации не говорит о том, что вы защищены от заболевания ковидом. Как раз наоборот. Людям с медотводом надо особенно внимательно соблюдать противоэпидемические мероприятия и не делать себе в этом поблажек.

Опровергаем фейк

Один из вопросов касался вот этой бумаги на скриншоте.

Мы попросили калужский минздрав его прокомментировать, однако ответ был дан простой: «Это фейк. Фейки не комментируем».

Покопались в сети и выяснилось, что обнинская фирма попутала «трисы». Подробно об этом рассказал сайт коронафейк.

Также в шапке запроса на скриншоте указан неверный ИНН обнинской фирмы - в конце приписано два лишних нуля. Это навело нас на подозрение, что такая ошибка сделана специально либо создателями фейка, чтобы в случае чего уйти от ответственности за это заявив, что их подставили, либо ООО «ОРБ», действительно, подставили.

Мы нашли в открытых источниках контакты этой обнинской фирмы, в том числе сотовый номер. Однако трубку никто нигде не взял, хотя гудки проходят исправно. Также нам удалось установить аккаунт ВК, который зарегистрирован на тот номер, что по данным системы СЕЛДОН.БАЗИС принадлежит руководству обнинского ООО «ОРБ». Ответа мы так и не получили. Обнинский велобайкер, владеющий ВК-аккаунтом, проигнорировал наш вопрос, хотя прочитал его.

Так что кем именно был вброшен этот фейк - самим ООО «ОРБ» или кем-то левым от их лица - неизвестно. Известно лишь, что эта бумага точно фейк.

Чтобы содержащийся в вакцине трис (гидроксиметил) аминометан нанес вред человеку, требуется принять его в объеме 300 грамм. А в одной дозе Спутника V его содержится 1,2 мг. Простые математические вычисления показывают, что через вакцину от коронавируса такое количество трис (гидроксиметил) аминометана человек получит только, если ввести ему 250 тысяч доз Спутника V.

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