Калужский минздрав дал 10 ответов на животрепещущие вопросы об обязательной вакцинации от коронавируса

Пандемия вновь стала темой номер один всех средств массовой информации Калужской области в связи с введением в регионе обязательной вакцинации.

Мы обратились в министерство здравоохранения Калужской области с просьбой дать ответы на 10 вопросов касательно нее, которые наиболее часто задавали наши читатели.

Ответы на них дал заместитель министра Илья СОВАКОВ.

1. Если я переболел и это документально подтверждено, мне надо прививаться?

- Да, через 6 месяцев после заболевания. После того, как человек переболел и выздоровел, у него на госуслугах появляется QR-код, который через 6 месяцев пропадает. Чтобы он появился, надо вакцинироваться одной из четырех вакцин от коронавируса, имеющихся в регионе. ЭпивакКорона, КовиВак, Спутник Лайт и Спутник V.

2. Я подозреваю, что переболел бессимптомно, могу ли я сделать тест на антитела и, если это подтвердится, не прививаться?

- Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации. Обязательное условие перед вакцинацией – это отсутствие симптомов ОРВИ в течение 14 дней до вакцинации.

3. Говорят, что прививку надо делать раз в полгода. А я привился в начале года и получил сертификат на год. Могу ли я не вакцинироваться до окончания срока действия сертификата?

- Данный вариант возможен, но в период эпидподъема, как сейчас, рекомендуется повторная вакцинация через 6 месяцев вакциной Спутник-Лайт.

4. У моей жены проблемы с гормонами, она постоянно наблюдается у врача, который не рекомендует прививаться при нынешнем их уровне, а начальство говорит, что раз нет медотвода, значит надо делать прививку обязательно. Что делать в такой ситуации? Может ли мой врач дать медотвод хотя бы временный? И что нужно, чтобы его получить?

- Медотвод от вакцинации может быть кратковременным для пациентов, страдающих аллергическими реакциями, онкологические пациенты, проходящие курс лучевой или химиотерапии, пациенты, у которых обострились какие-либо хронические заболевания. Такой медотвод оформляется лечащим врачом и действует, как правило, один-два месяца.

Если же мы говорим о сложных случаях, когда пациент имеет абсолютные показания, то медотвод оформляется врачебной комиссией. В этом случае лечащий доктор представляет амбулаторную карту, либо историю болезни своего пациента на врачебную комиссию в своей поликлинике. Она состоит минимум из лечащего врача, заместителя главврача больницы по экспертной работе и главного врача.

По итогам рассмотрения оформляется протокол врачебной комиссии минимум за тремя подписями и человеку оформляется постоянный медотвод от вакцинации против коронавирусной инфекции.

5. Мой сертификат о прививке истекает в декабре. Недавно сделал тест и оказалось, что уровень антител у меня 250 BAU. Читал, что для защиты от коронавируса более чем достаточно 185 BAU. Надо ли мне ревакцинироваться, ведь я и так защищен, или продлить действие сертификата без прививки невозможно?

- Уровень антител не влияет на факт необходимости сделать прививку и не является противопоказанием к ней. Так что сертификат по истечении срока его действия перестанет действовать, и чтобы получить новый, необходимо будет ревакцинироваться.

6. Будут ли у нас, как в Москве, делать бесплатные ПЦР-тесты?

- Тестирование в регионе производится в рамках госгарантий, то есть бесплатно, всем пациентам с подозрением на короновирусную инфекцию и пациентам с подозрением на ОРВИ. Массового тестирования здоровых людей в Калужской области мы не планируем.

7. Планируется ли открыть побольше пунктов вакцинации в городе, чтобы не ходить в поликлинику? Ведь там много народу и можно заразиться.

- В городе и районах постоянно открываются новые пункты вакцинации, работают передвижные пункты вакцинации, ознакомиться с ними можно на сайте медицинских организаций или через приложение Яндекс.карты.

8. Можно ли сделать прививку на дому?

- Возможность вакцинации на дому маломобильных групп граждан организована несколько месяцев назад. Для этого необходимо обратиться в свою поликлинику с заявкой на выездную вакцинацию.

9. Как выбрать, какой вакциной прививаться? Можно ли ее как-то забронировать для себя или какой врач скажет, такой и привьют?

- Лучше ориентироваться на рекомендации врача вакцинального пункта. Самый хороший эффект защиты показывают вакцины Спутник V и Спутник-лайт.

10. В постановлении сказано о вакцинации 80%. Но от работы собираются отстранять всех непривитых. Как мне попасть в эти 20%, которым можно не вакцинироваться и работать?

- Проявить социальную ответственность перед собой, родственниками и близкими – пройти вакцинацию, чтоб не давать им повода переживать, если вы заболеете.

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