В Калужской области обязательная вакцинация от коронавируса коснется 300 тысяч жителей

В Калужской области обязательная вакцинация от коронавируса коснется порядка 300 тысяч жителей – это 30% населения региона, сообщил в среду, 20 октября, губернатор Владислав ШАПША на видеоселекторном совещании, которое провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

- Достаточно широкий круг людей сюда попадает – около трехсот тысяч человек, - заявил Шапша, комментируя подписанное 18 октября постановление правительства.

На данный момент в Калужской области привита от COVID-19 321 тысяча жителей. Но для формирования коллективного иммунитета нужно 650 тысяч, сообщили в правительстве.

На совещании Шапша также попросил выделить Калужской области дополнительно 10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» для проведения прививок мигрантам, прибывающим в регион.

- На территории Калужской области работает Многофункциональный миграционный центр, - отметил губернатор. - Достаточно большое количество мигрантов, иностранных граждан и лиц без гражданства проходит через него. В день от 250 до 500 человек, которые не имеют полиса обязательного медицинского страхования. Вакцинация для них осуществляется на возмездной основе. И мы обязательно постараемся их привить.

Напомним, ввести первую дозу вакцины калужан обязали до 15 ноября. Заводы уже начали предупреждать работников об отстранении при отсутствии прививки.

Ранее мы рассказывали, кому из калужан нельзя делать прививку от COVID-19.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!