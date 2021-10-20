Калужские заводы начали предупреждать работников об обязательной вакцинации от коронавируса до 15 ноября

После публикации постановлений главного санитарного врача Калужской области и губернатора об обязательной вакцинации предприятия региона начали выпускать свои внутренние документы на этот счет. В соцсетях 19 октября разместили приказ с завода по производству автокомпонентов.

В этом тексте дублируются требования Роспотребнадзора о вакцинации. При этом сотрудников предупреждают о возможном отстранении, если они откажутся прививаться до 15 ноября.

- Отстранить от работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки против COVID-19 c 16.11.2021, без законченного курса вакцинации с 16.12.2021 на период эпидемиологического неблагополучия, - говорится в одном из пунктов документа.

В комментариях калужане рассказали о таких же требованиях на одном из автомобильных заводов и оборонном предприятии.

Уважаемые читатели, а как обстоит дело с вакцинацией от COVID-19 на вашей работе? Расскажите в комментариях!

Тем временем

Главный врач инфекционной больницы сообщила, сколько привитых госпитализируется с ковидом в Калуге. Подробности.

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