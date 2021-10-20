В Калуге двухмесячный ребенок госпитализирован с коронавирусом, в реанимации – 39 человек

Главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА во вторник, 19 октября, в эфире «Ника ТВ» сообщила, что среди госпитализированных с коронавирусом в Калуге находится пять детей. А количество мест в реанимации приходится увеличивать.

- Ситуация с ковидом очень сложная, - заявила Алешина. - У нас увеличивается количество заражений, темпы достаточно быстро растут. Но в Калуге еще не такая угрожающая ситуация, но в шести регионах ситуация крайне сложная. Мы не должны в Калужской области доводить ситуацию до такого состояния.

По ее словам, вакцинация – это тот метод, который поможет остановить эпидемию.

- Мы видим, что количество больных поступает все больше и больше. Вот мы открыли уже два отделения в новом ковидном стационаре на 160 коек. И с завтрашнего дня [20 октября] начинаем прием пациентов в следующее отделение, - отметила главный врач инфекционки. - Пациенты самые разные. Это и мужчины, и женщины. В основном, это возрастные люди. Но есть люди и достаточно молодые. Где-то от 20 и старше. Есть дети. У нас пять человек детей. Самому маленькому два месяца. Он болеет вместе с мамой. Вместе с мамой лежит в боксе. Люди поступают достаточно тяжелые. Все с одышкой. Все кислородозависимые.

Алешина призналась, что среди пациентов инфекционной больницы в Калуге есть привитые от COVID-19, но таких абсолютное меньшинство:

- Есть привитые, мы это не скрываем. Вчера поступило 32 человека, и только один из них был привит. Приблизительно поступает не больше 8% привитых. Большинство из них не попадает в реанимацию. Да, есть отдельные привитые люди, которые попадают в реанимацию. Но это те, у кого тяжелые сопутствующие заболевания.

Также она эмоционально отреагировала на отказ некоторых калужан вакцинироваться.

- Рекомендации у меня одни, - подчеркнула Алешина. - Я вообще не могу понять, почему многие калужане отказываются от прививок. Я не могу понять, почему они считают, что это какой-то фейк, какая-то провокация в отношении них. Я специалист, врач, я сама привита, у меня все привиты в семье. И я вижу результат. Все сотрудники, а мы входим в «красную зону», в том числе и я, у нас привиты. Мы заходим все равно в спецодежде, все равно в СИЗах, все равно мы себя защищаем, потому что очень высокая вирусная нагрузка в «красной зоне». И мы прекрасно понимаем, что может случиться, если ты не привит. Мы видим, как тяжело страдают люди. У меня на сегодня 39 пациентов в реанимации. И еще есть нуждающиеся. Мы будем завтра открывать еще одну реанимацию на 30 коек. Мне просто иногда хочется крикнуть: «Люди, что вы делаете! Спасите свои жизни! Защитите себя и своих близких!».

Напомним, до 15 ноября некоторых калужан обязали привиться первым компонентом вакцины.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!